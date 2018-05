Öğretmen Sempozyumu GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde Nurullah Yağcı tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğretmenlerin itibarının korunması gerektiğini belirterek, “Geçim derdi olmayan, itibarı korunmuş, kariyerini yapmış, çocukları anne-baba şefkatiyle kucaklayan, yapacağı eğitimi kendi çocuğuna yapıyormuş gibi özveriyle yapan bir öğretmen nesli istiyoruz. Eğer toplum şuanda bu halde ise bu maarif uzaydan gelmedi, bizler yetiştirdik” dedi.

Prof. Dr. Ali Gür, “FETÖ Terör örgütünün yapmış olduğu en alçakça şeyleri bahsederken bir çok şeyi dile getirdik ama asıl bize yaptığı en büyük zulüm, bu ülkeye yapılacak en büyük alçaklık, bu ülkenin genç nesillerini, gelecek sermayesini, iki neslini yok ettiler. Biz istediğimiz kadar yeraltı, yer üstü zenginliklerimizle övünelim, biz bu iki nesli yeniden kazanabilme adına ne yapsak azdır. Bir diğeri de bu milli bir sorun. Ne yalnızca öğretmenlerimizin, ne benim, ne de sadece toplumun sorunu. Hepimiz el birliğiyle geliştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Zorunlu eğitimin temelinin bin yıl öncesine dayandığını belirten Rektör Prof. Dr. Gür, “İslam coğrafyasında zorunlu eğitim bin yıl önce Nizamiye Medreselerinde vardı. 6 Yaşına gelen bir çocuğu okula gönderme zorunluluğu vardı ve 14 yaşına kadar eğitim alması zorunluydu. Tarihi iyi okuduğumuz zaman şunu göreceğiz,güçlü olduğumuz dönemlerde bütün felsefemizi kurmuşuz. O zaman gücümüzü, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, yeniden inşa edeceğiz ve aynı zamanda tarihten gelen gücümüzle birlikte kökümüzü, inancımızı birlikte hemhal ederek yeni bir eğitim felsefesi inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Nezir Gül, “Toplum olarak en önemli hedeflerimizden biri olarak Rabbini bilen, iyi örnekleri kendisine rehber edinen, hayatı iyiliğe, güzelliklere adamış, her türlü yanlışlıklara, gayri ahlaki durumlara karşı direnç göstermesini bilen ve kendisine emanet edilen çocuklarımızı en güzel bir biçimde arkeolog hassasiyeti içerisinde yetiştirmeye çalışan eğitim camiasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Anadolu Platformunun öncülüğünde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan sempozyumda dile getirilen hususlar, birlikte paylaşacağımız konular, dalga dalga pek çok yüreklerde, zihinlerde, okullarda, sınıflarda, atölyelerde yankı bulur, tesirini bulur ve böylece özlemini çektiğimiz, arzu ettiğimiz gençliğin oluşmasında maarif ordusunun sağlıklı bir şekilde yetişmesinde hepimiz katkıda bulunmuş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, bugün ülkemizin her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, “Bir Milyonluk bir Milli Eğitim camiasından bahsediyorum. Her bir ferdimiz, her bir öğretmenimiz her yıl uçurum kenarındaki bir çocuğumuzla ilgilense, her yıl bir milyon çocuğu uçurumun kenarından almış olacağız. Çocuklarımızın yaşamında öğretmenlerimizin görevleri birkaç kat daha fazla. İyi donanımlı, birikimli öğretmenle olmak çocuklar için büyük bir fırsat, şans. Özellikle Üniversitelerimizde öğretmenlerimizin formasyona uygun olarak yetişmelerinin hareket noktası olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesinde bulundu.

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Eğitim Meselemiz/Felsefemiz konulu 11. Öğretmen Sempozyumunun önemine değinerek, “Eğitim felsefesi, yeniden farklılıkların, Anadolu’nun tarihi birikimini de alarak modern olan ile gelenekten geleni buluşturup, içimizde bulunan zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak, yeni bir felsefeyi geçmişi inkar etmeden, yok saymadan, geleceğin ihtiyaçlarını da öngörerek bugün bir aradayız. İki gün sürecek olan oturumlarla eğitim meselemizi konuşacak ve eğitim felsefemizi ortaya koyacağız” diye konuştu.

Anadolu Platformu Öğretmen Birimi Başkanı Saim Dursun, yapılan bu sempozyumlarla öğretmenlere kendi kültür ve değerlerinden kopmadan ufuk açmayı ve öğretmenlik mesleğindeki bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.