GAÜN’de ’’Etkili İletişim ve Beden Dili" semineri

Gör. Süleyman Şahan’ın konuşmacı olarak katıldığı ’’Etkili İletişim ve Beden Dili" Semineri düzenlendi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, Öğr. Gör. Şahan iletişim önündeki psikolojik etkenler, etkili bir iletişim gerekli olan yol ve yöntemler ile beden dilinin iletişim sürecindeki rolü konuları üzerinde durarak katılımcıları bilgilendirdi. Neyin, ne zaman, nerede ve nasıl söylenmesi gerektiğinin önemini belirten Öğr. Gör. Şahan, “Olaylar basit bir dille anlatılmalı, konuşurken karşımızdaki kişiyle mutlaka göz teması kurmalıyız. Ancak doğru iletişimle düşüncelerimiz ilgili herkes tarafından doğru bir şekilde algılanabilir. Doğru mesajları verebilmek için de beden dilinin etkisi göz ardı edilmemelidir“ diye konuştu.

Uygulamalı örneklerle devam eden eğitim soru-cevap kısmıyla son buldu.