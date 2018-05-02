Gaün’de "Farkındalıklar" resim sergisi açıldı

Dr. Zuhal Arda ile Doç. Dr. Semih Büyükkol Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından misafir edildi.

Prof. Dr. Zuhal Arda’nın Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirdiği suluboya workshop ve "Sanat Eğitiminin Şiddeti Önlemedeki Rolü" adlı konferansıyla başlayan etkinlikler, Prof. Dr. Zuhal Arda ve Doç. Dr. Semih Büyükkol’un birlikte gerçekleştirdikleri "Farkındalıklar" adlı resim sergisi ile devam etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi yönetimi olarak sanatsal etkinlikleri ve sosyal etkinlikleri sonuna kadar desteklemeyi görev bildiklerini, sanatı ve sanatçıyı çok önemsediklerini söyledi.

Prof. Dr. Gökalp, “Geçen sene içerisinde 600’den fazla sosyal etkinlik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sayısız etkinliklerimizden biri olan farkındalıklar isimli serginin sanatçıları Prof. Dr. Zuhal Arda ve Doç. Dr. Semih Büyükkol’a, sergi organizasyonunda emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel başta olmak üzere, bu ve benzeri etkinliklere gönül veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’in tarihi dokusundan çok etkilendiğini öncelikle dile getiren Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Zuhal Arda, “Eserlerimin çoğu yeniden doğuş ile ilgili. Eserlerimde genelde evrensel bir renk olan maviyi tercih ediyorum. Maviyi kontrast ve yan renklerle birleştirerek farklı denemeler oluşturuyorum. Dokusal çalışmaların yanı sıra yer yer figürler de yer alıyor eserlerimde. Bazen eski Türk tarihinden gelen figürleri kullanıyorum. Genelde soyut olan çalışmalarıma bazen figürlerle anlam kazandırmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanata olan yoğun ilgilerini görmekten mutluluk duyduğunu ve Gaziantep Üniversitesinin sanata verdiği önemin çok kıymetli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Arda, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp nezdinde GAÜN Yönetimine ve GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel başta olmak üzere serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Gaziantep Üniversitesinin misafirperverliğinden mutluluk duyduğunu ifade eden Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Semih Büyükkol ise, “Benim resimlerim, kurguya dayalı psikolojik portrelerden oluşuyor. Nesne portre ilişkisi bağlamında dolaylı bir anlatım içerisinde oluşturduğum eserlerim, genelde yaşanmışlıklara ve gözleme dayalı psikolojik durumların, insanların kendi yaşanmışlığına dikkat çekmeye yönelik yansımalarıdır. Eserlerimde, konuyu daha çarpıcı hale getirmek adına Barok Dönemine ait ışık anlayışı kullanılmıştır” diye konuştu.

“Farkındalıklar” adlı resim sergisi 6 Mayıs 2018 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.