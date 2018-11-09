GAÜN'de geleneksel Atatürk koşusu gerçekleşti

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nde geleneksel ''Atatürk Koşusu'' düzenlendi.

GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Atatürk Koşusu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başlama işaretiyle başladı. GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu, çok sayıda öğretim elemanı ve sporcunun da bulunduğu Atatürk Koşusu'na, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan da öğrenciler katıldı.

Yarışmada, Minik Kız Kategorisinde Rabia Özbay birinci olurken, Elif Atılgan ikinci, Eda Tigçeüçüncü oldu. Dereceye girenlere GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir tarafından madalyaları verildi.

Minik Erkek Kategorisinde Ersin İdris Seylan birinci, İbrahim Halil Karayılan ikinci, Ömer Kagan Çekici ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından madalyaları takdim edildi.

Yıldız Bayanlar Kategorisinde Rahime Vural birinci, Leyla Çimen Seven ikinci, Enise Çimen Seven üçüncü oldu. Dereceye Giren Sporculara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından madalyaları verildi.

Yıldız Erkekler Kategorisinde Dereceye Giren Sporcularda Mahir Yusuf Orhan birinci, Mehmet Vural ikinci, Emre Baki üçüncü oldu. Madalyaları Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından verildi.

Liseli Bayanlar Kategorisinde Elif Yıldırım birinci, Duygu Doğan ikinci oldu. Ödülleri Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş tarafından verildi. Liseli Erkekler Kategorisinde ise Mustafa Bakır birinci, Salih Yılmaz ikinci, Sedat Bozkurt ise üçüncü oldu. Ödülleri Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu tarafından verildi.

GAÜN BESYO Bayanlar Kategorisinde Songül Akaybirinci, Arzu Avcıoğlu ikinci, Fatoş Aytan üçüncü oldu. Dereceye Giren Sporculara ödülleri SKS Yurt Müdürü AbdukadirTahmişçi tarafından verildi.

Üniversite BESYO Erkekler Kategorisinde Dereceye Giren Sporcular Serdar Orhan birinci, Hüseyin Taşdemir ikinci, Yusuf Ziya Evren üçüncü oldu. Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilirtarafından ödülleri verildi.

Halk kategorisinde birinci olan Harun Esen, Sinem Hazırlar, Dereceye giren sporculara BESYO Öğretim Görevlisi Bülent Erdoğan tarafından ödülleri verildi.