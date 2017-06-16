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16 Haziran 2017 16:32

GAÜN’de Geleneksel iftar yemeği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademik ve idari personeli aileleriyle birlikte geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

GAÜN’de Geleneksel iftar yemeği

16 Haziran 2017 16:32


GAÜN Öğrenci Yemekhanesinde önünde gerçekleştirilen yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar yemeğine iki bin dolayında katılımın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gaziantep Üniversitesi’nin çok büyük bir aile olduğunu ve artık kapalı olanlara sığmadıklarını söyledi. Ramazan ayının bereket ve aynı zamanda insanın kendine dönüşü olduğunu belirten Prof. Dr. Gür, “Bir ay boyunca sadece oruç tutmayız. Aynı zamanda kalbimizden sevgiyi arttırmayı dileriz. Birbirimize daha yaklaşmak istediğimiz anlar olur ki, işte Ramazan ayı bu bakımdan da çok önemli. Ramazanla birlikte aynı zaman da bir bayram sevincimiz var. Huzur ve barışık bir şekilde, İnşallah bu milletin evlatları olarak vatana faydalı olarak daha çok çalışacağız, daha çok kaynaşacağız, daha çok paylaşacağız ve nice Ramazanlarda bir ayara geleceğiz” diyerek, iftara katılanların Ramazan Bayramını tebrik etti.


Yoğun bir katılımın gerçekleştiği GAÜN iftar yemeğine; Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Burhan Akyılmaz ve Mehmet Ali Eminoğlu, akademik ve idari çalışanlar ile aileleri katıldı.




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