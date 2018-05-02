GAÜN Gıda Mühendisliği Konferans Salonunda gerçekleşen ekinlikte GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Göğüş’ün açılış konuşmasından sonra söz alan MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, bilgi kirliliğini önlemenin tek yolunun bilimsel gerçekler ışığında ilerlemek, bilimsel araştırmalara dayandırılarak yapılan çalışmaları paylaşmak olduğunu söyledi. MÜMSAD olarak, bilim insanlarının görüşleri ve yönlendirmelerini alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz diyen Yurdakul, öğrencilere seslenerek, "İnsanların doğru beslenmesine katkı sunacak bir meslek grubunda yer alıyorsunuz ve bu yüzden çok şanslısınız" dedi. Yurdakul, "Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar doymuş yağların kalp sağlığı ilişkisi konusunda ezber bozan sonuçları ortaya koyuyor; elbette daha çok araştırmaya ihtiyaç var ancak bilim dünyası geliştikçe olağan şüphelileri sorgulamamız gerektiği de ortaya çıkıyor. Bu çalışmalarda sağlık açısından esas riskin trans yağdan kaynaklandığı belirtiliyor. Trans yağının kaldırılması ile ilgili çalışmalara ülkemizde 2000’li yıllarda başlanmış ve 2007 yılından bu yana trans yağı içermeyen margarin üretilmeye başlanmıştır. Mutlulukla ifade ediyorum ki trans yağsız üretim konusunda Türkiye Dünya’daki öncülerden olup, Amerika’nın ve Avrupa Birliği’nden yıllar önce bu konuyu çözmüştür. Daha da çarpıcı olan bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yokken MÜMSAD liderliğinde sektör inisiyatifinde trans yağsız döneme geçilmesidir. Bugünün modern margarininin özellikleri şu şekilde: tamamen bitkisel yağlardan oluşur, dolayısıyla kolesterol içermez, trans yağ içermez, 100 gram margarinin doymuş yağ oranı sıvı yağlarınki kadardır, ayrıca kalorisi de yüzde 30-40 daha düşüktür" şeklinde konuştu.

MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdüğ, “Gıda sektörüne olduğu kadar, yaratılan korkuyla yanlış seçimler yapan tüketicilere de ciddi zararlar veren bilgi kirliğine karşı organize, stratejisi belirli ve sürdürülebilir bir mücadele gerekiyor. 10 Yıldır devam ettiğimiz bu mücadelede olmazsa olmazlar bilimsel gerçekler ve etik kurallar ekseninden ayrılmadan ortak hareket bilinciyle ilerlemek. Bu da bizim temel prensibimizi tanımlıyor. Ambalajlı gıda güvenli gıdadır. İlgili otoriteden izinlidir ve kontrol altında olduğu gibi, etiketlerde üretiminden menşei kadar hikayesini ve bilişimiyle özelliklerini görebilirsiniz. Açıktan satın alınan bir üründen ise bunları bekleyemezsiniz, dolayısıyla böyle bir ürün tüketiyorsanız sağlığınıza zarar vermesi riskini kabul ettiğiniz anlamına gelir" diye konuştu.