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21 Mayıs 2018 12:08

GAÜN’de gıda endüstrilerinde mühendisliğe bakış konferansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası tarafından Gıda Mühendisliğinde okuyan öğrencilere yönelik olarak “Gıda Endüstrilerinde Mühendisliğe Bakış” oturumu GAÜN Gıda Mühendisliği Konferans salonunda yapıldı.

GAÜN’de gıda endüstrilerinde mühendisliğe bakış konferansı

21 Mayıs 2018 12:08


İstanbul Halk Ekmek Ar-Ge yetkilisi Mustafa Mitat Talay tarafından gerçekleştirilen oturumda, öğrencilerin mezun olduktan sonra gıda endüstrilerinde çalışırken özellikle nelere dikkat etmelerinin daha faydalı olacağı, başarılı bir mühendislik yapmak için ikinci yabancı dilin haricinde üçüncü yabancı bir dilin de olması gerektiği vurgulandı. Talay, “İstenen bir mühendis olmak için piyasada çok sayıda gıda mühendisi olması nedeniyle branşlaşmanın gerektiği ve bu branşlaşmayla bal, süt, et, tahıl, meyve-sebze konserve vb. konularda istenen konunun uzmanı mühendis olunması gerekir” dedi. Toplantıda: iş müracaatlarında işi severek mesleğe bağlanmanın önemi, masa başı talimat veren mühendis yerine işin bizzat içinde çıraklıktan ustalığa doğru giden konuyu iyice öğrenme ve sonrasında yöneten mühendis olma, gıda fuarlarını takip etme ve firmalarla iletişim kurma konuları öncelikle genç gıda mühendislerine detaylarıyla tavsiye şeklinde izah edilerek, soru- cevap şeklinde görüşüldü. Program sonunda oturumu sunan Mustafa Mitat Talay, kendisinin tasarladığı Mi-Ta Fermentometre Maya ve Ekmek Hamurları analiz test cihazını Gıda Mühendisliği Bölümüne hediye etti. Yapmış olduğu bu icatla ilgili olarak da gençlerimizin ülkeleri için kendi alanlarında yeni buluş ve icatlar yapmasına ülke olarak ihtiyacımızın olduğunu belirtti. Oturum sonrası Gaziantep Gıda Mühendisliği Bölümünü gezen Talay, bölüm içerisinde daha önceden bölüm hocaları tarafından kullanılan cihaz, donanım ve duvarlara asılı olan bilgi transfer posterlerini gördükten sonra emeği geçen tüm Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği hocalarını özel olarak bu tür bir bölüm iç tasarımı yaptıkları için takdir ve tebriklerini sundu.




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