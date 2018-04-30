GAÜN’de Girişimcilik Ekosistemi Paneli

GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Fatih Balcı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Ali Kılıç, AR-GE ve girişimcilik ekosistemleri hakkında bilgi vererek, sanayi ile üniversitenin iç içe olmasının önemine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç, “TÜBİTAK sizlere 150 bin lira hibe veriyor. Başarılı olmak zorunda da değilsiniz. AR-GE göstermeniz yeterli. TÜBİTAK pazarlama için herhangi bir para vermiyor. AR-GE temelli işlemler için para veriyor. Mühendislik, işçilik ve ham madde masraflarını karşılıyor. Asistanlık dönemimden beri sanayi ile bağlarımı koparmadım. 2014 Yılında TÜBİTAK’ın desteği ile şirketimi kurdum daha sonrada 3 boyutlu yazıcı satar hale geldim. Şuana kadar farklı klasmanlarda 100’ün üzerinde 3 boyutlu yazıcı sattık. Bir yandan akademisyenliğim devam ediyor, diğer yandan kurduğum şirketi yürütmeye devam etmeye çalışıyorum” dedi.

Teknoloji ve yazılımının girişimdeki önemine değinen Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri Kurucusu Bahadır Tuncer, “Sadece teknoloji ile uğraştım. Teknolojideki fırsatları ele aldım, sorunları hep şikayet ederek çözüm sağlanmasını bekleyemeyip bu sorunu kendim nasıl aşarım olayına bakarak sorunları çözdüm. Sadece girişimci olmak için girişimde bulunmadım. Birçok işte yer aldım fakat hedefim kendi işimin patronu olmaktı, defalarca denedim bir gün olabileceğini hep hayal ederek yılmadan her fırsatı girişime çevirerek denemeler yaptım sonunda başarılı oldum. Herkes girişimci olmak zorunda değil ama bu girişimcilik denenmesi gerekiyorsa öğrencilik dönemi bulunmaz bir fırsat” diye konuştu.

Neslinur Turan tarafından “Tasarımcı Düşünce ile Sunum Teknikleri” üzerine verilen eğitim sonrasında katılımcılara sertifika takdim edildi.