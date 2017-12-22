GAÜN’de kanser araştırmaları kongresi

Toplantısı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Katar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin işbirliğinde GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu’nda düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasında hekim olduğunu aynı zamanda tarih okuduğunu belirterek, “Koruyucu hekimliği çok iyi bilen insanlardanız. Çünkü ben bir rehabilitasyoncuyum, son noktada rehabilite etmekteyiz. Biz toplumsal rehabilitasyonu da önemsiyoruz. Kanserleri tedavi etmekten ziyade öncelemek ve koruma tedbirleri almak gerekmektedir. Ama şunu biliyoruz ki tıbbi kanserlerin yanında bir de toplumsal kanserler vardır. Şu anda coğrafyamız bu toplumsal kanseri yaşıyor. Eğer birlik ve beraberlik içerisinde hareket edemezsek bu kanser bütün coğrafyamızı saracak ve ondan sonra artık yapacak hiçbir şey kalmayacak. Özellikle son dönemde coğrafyamızda yaşananları bilim insanı olarak biz de düşünmek zorundayız” diye konuştu.

“Bilim insanı objektiftir, tarafsızdır diyoruz ama duygusuz değildir” diyen Rektör Prof. Dr. Gür, "Sizden ricam son dönemde yaşananları iyi değerlendirmeniz. Eşitlik, demokrasi, insan hakları diyenlerin Filistin meselesinde nasıl çok yüzlü davrandıklarını hepimiz gördük. Son yaşanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 14 daimi üyenin 14’ü ret verirken Amerika üzerinden bir kararla her şey veto edilebiliyor. Demokrasi bu mu? Sevgili gençler, söylenenlere inanmayın. Medeniyet ve aynı zamanda hukuk, adalet bu coğrafyada yine bizler tarafından sağlanmıştı. Bizlerin eli çekildiği zaman bu coğrafya kan gölüne döndü. Elbette ki bilim yapacağız. Ama atalarımızı, coğrafyamızı, inanç birliğimizi asla unutmayacağız. O yüzden bundan sonraki toplantılarımızda buna dikkat edersek çok daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Gaziantep çok kadirşinas bir şehir olduğu vurgusunu yaparak, beş yüz bin Suriyeliyi yedi yıldır bağrına bastığını kaydeden Prof. Dr. Gür, “Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi 54 bin öğrencisi olan çok büyük bir üniversitedir. Bunun içerisinde 4 bin küsur uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz huzur içerisinde yaşıyorlar. Diline, dinine, rengine, mezhebine bakmadan yaşıyorlar. Bu bizim için bir zenginliktir. Gaziantep Üniversitesi uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmede yirmi bin üniversite arasından dünyada 870’inci üniversite olarak yerini almıştır. Türkiye’deki üniversiteler arasında da 14’üncü sıradadır. Biz kalitemizin farkındayız, o yüzden tercih ediliyoruz” şeklinde konuştu. GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Çelen, kanserin çağımızın en belalı hastalıklarından birisi olarak, çok sık rastlanan hastalık olduğunu belirterek, “Şu an her aileden en az bir kişinin kansere yakalanma ihtimali söz konusu. Bazı uzmanlara göre dünyadaki ölüm nedenleri arasında birinci hastalık, bazı uzmanlara göre ikinci hastalıktır. Gerçek olan şu ki; kansere yakalanma ihtimali günden güne artıyor. Kanser konusunda pek çok araştırma yapılmasına rağmen arzu ettiğimiz yerde olmadığımızın farkındayız” dedi. GAÜN Tıp Fakültesi ve fakültedeki kanser tedavisiyle yapılanlar hakkında katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. Çelen, “Fakültemiz 180 öğretim üyesi, 1700 öğrencisi ve 320 araştırma görevlisiyle tam donanımlı dersliklerde, laboratuvarlarda ve 1000 yataklı hastanemizde tıp eğitimi veriyor. Bu eğitimi sadece kendi ülkemizin vatandaşlarına değil yurt dışından gelen öğrencilerimize de veriyoruz. 1700 öğrencimizin 220’si 45 farklı ülkeden gelen öğrenciler. Kanser konusunda gerek genetik, gerek laboratuvar gerekse görüntüleme konularında fakültemizde çağa uygun cihazlara, teknolojiye sahibiz. Bu konuda sadece ülkemize değil ülke dışına da hizmet veriyoruz. Kanser tedavisi konusunda radyoterapi yöntemi, kemoterapi yöntemi ve son yıllarda kullanıma giren akıllı moleküllerle tedavi yöntemi konusunda da son derece başarılı çalışmalarımız oluyor. Bu konuda ülke çapında sayılı fakülteler arasında yer alıyoruz. Kanser multidisipliner bir konudur” ifadelerini kullandı.

Üniversite adına koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ramazan Bal’ın üniversite adına koordinatörlüğünü yürüttüğü ve Orta Doğu Kanser Araştırmaları Grubunun Başkanı Katar Üniversitesinden Prof. Dr. Ala- Eddin Al Moustafa da açılış konuşması yaptığı toplantıya Suudi Arabistan, Ürgün, Katar, Irak, Pakistan, Tunus, İran, Mısır, Türkiye olmak üzere 9 farklı ülkeden kanser konusunda araştırma yapan bilim insanları katıldı.

Bu yıl 7.’si düzenlenen toplantıya, 2 yıl önce yine Gaziantep ev sahipliği yapmıştı.