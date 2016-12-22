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22 Aralık 2016 16:30

GAÜN’de Kazakistan Müzik Grubundan konser

GAÜN’de Kazakistan Müzik Grubundan konser

22 Aralık 2016 16:30

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesinde Kazakistan Müzik Grubu YESİ tarafından konser verildi.
GAÜN Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen konsere, Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez, akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Gecede konuşan Prof. Dr. Bayraktar, Kazakistan’dan buraya kadar gelerek bu güzel konseri veren Müzik Grubu YESİ’ye teşekkür etti. Kazakistan Müzik Grubu YESİ’yi işaret ederek, 50 kişiye bedel dört kişilik muhteşem bir orkestra ve çok güzel seçilmiş bir repertuar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bayraktar, “En batı müziğinden Orta Asya, Türkistan esintisinden ve Türkiye’den muhteşem hazırlanmış bir repertuar. Ruhumuzu aydınlattılar, Türkistan’ı hatırlattılar. Kazakistanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
Kazakistan’ın kuruluşunun 25. Yıl dönümü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bayraktar, Kazakistan’ı Türkiye’den ayrı düşünmediğini, ayrı görmediğini vurgulayarak, onların da bağımsızlığını kutladı, bağımsızlığının ilelebet olmasını diledi. Prof. Dr. Bayraktar, “Bu sanatsal faaliyetler bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracak. Kardeş olduğumuzu uzaklarda olmasına rağmen mekansal uzaklığın önemli olmadığı, duygusal yakınlığın önemli olduğu çok güzel vurgulanmış oldu” şeklinde konuştu.



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