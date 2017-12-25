GAÜN’de "Kültür ve Medya" konferansı

Doç Dr. Süleyman Fidan tarafından Kültür ve Medya konulu konferans verildi.

GAÜN Kültür Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini yürüten Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından yerleşke içindeki GBB Kültür Merkezinde düzenlenen Kültür ve Medya konulu konferansa, konuşmacı olarak Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Fidan katıldı. Yrd. Doç. Dr. Fidan, konuşmasında kültürün günlük yaşamdaki önemi, gelenek-kültür ilişkisi, kültürel koruma ve aktarım için yapılması gerekenler ve ve medyanın bu konudaki rolü gibi konularda bilgiler verdi. Türkiye’de medya araçlarının etkinleşme süreçleri ve toplumsal yaşamda edindikleri yeri değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Fidan, "Bilgiye ve medyaya sahip olan çağa hakim olur” diyerek, bilgiye sahip olmanın da ancak etkili okumalarla, araştırmacı ruhla, yenilikçi bakış açısıyla gerçekleşebileceğini kaydetti.

Konferansın sonunda Kültür ve Medeniyet Topluluğu Akademik Danışmanı Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Babanoğlu tarafından topluluk adına Yrd. Doç. Dr. Fidan’a hediye takdim edildi.

Yrd. Doç Dr. Fidan’ın kitabı tanıtıldı

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Yrd. Doç. Dr. Fidan’ın kitabı tanıtıldı. Fidan, okuyucular için kitabını imzaladı. Fidan, etkinlikte kitabı ile ilgili bilgiler vererek, "Aşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi-Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni” başlığıyla yayınlanan kitabın folklor, edebiyat, müzik, iletişim, ekonomi gibi alanların kuram ve verilerinden yararlanılarak disiplinlerarası bir bakış açısıyla ortaya çıkarıldığını ifade etti. Fidan, beş ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde “Kültür Endüstrileri ve Aşıklık Geleneği İlişkisi” ana hatlarıyla değerlendirildiğini, diğer bölümlerde ise “Radyo, Sinema, Televizyon ve İnternet” başlıklarını taşıdığını söyledi. Kitapta, ’Kültür Endüstrileri’ kavramını aşıklık geleneğinin macerası üzerinden anlattığını vurgulayan Fidan, Aşıklık geleneğinin radyo, sinema, televizyon ve internet sürecinde nasıl bir yol aldığını değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Kitabın kültür değişimi ile birlikte iletişim sürecinin anlattığına dikkat çeken Fidan, “Kitapta gelenekle modern, geçmişle mevcut zaman, eski ile değişim penceresinden değerlendiriliyor. Unuttuğumuz ya da unuttuğumuzu sandığımız pek çok şeyin aslında ne kadar da yakında yaşanan şeyler olduğunu ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu da gözler önüne seriyor” diye konuştu.