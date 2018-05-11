GAÜN’de madde bağımlılığı paneli

Panelin açılışında konuşan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Mürsel Biçer, madde bağımlılığının, özellikle gençler arasında psikolojik kökende ortaya çıkan, bedensel olarak etkisini gösteren, uzantılı olarak sosyal-toplumsal bir sorun haline dönüşebilen, çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Doç.Dr. Biçer, “Uyuşturucu maddeler, sadece bireyi değil, aynı zamanda aileyi, toplumu, milleti, devletleri ve bütün insanlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür panellerle özelikle gençlerimiz aydınlatmamız lazım. Değerli panelistlere verdikleri katılımlarında dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Sporun önemine değinerek konuşmasına başlayan Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Üniversite Sporları Federasyonu Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mithat Koz, “Sporun insan sağlığı üzerindeki faydaları çok fazla, sadece sağlımız üzerinde değil toplumsal faydaları da çok fazla. Spor, hem toplumları hem ulusları özelikle kültürel ve ekonomik faydalar sağlayan bir araç. Spor, işverendir ve toplumların turizm ya da altyapı gelişmelerine katkı sağlayan bir güçtür. Üniversite Sporları Federasyonu olarak öğrencilerin sporun bu faydalarından yüksek verim elde etmeniz için belli kurallar ve etik değerler çerçevesinde sporu üniversite sonrasındaki yaşantınızda da sürdürmenizi bekliyoruz. Panele ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Mürsel Biçer’e teşekkür ediyorum" dedi. Spor ve Etik konusuna değinen Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Nesrin Çobanoğlu, bağımlılıkla mücadelenin en önemli araçlarından biri spor ve fiziksel aktiviteler olduğunu söyledi. Çobanoğlu, "Etik, İyi ve kötü arasındaki ayırımı ve felsefenin alt ana dallarından birisidir. Ahlak ve etiğin birinin yerine kullandığımızı görüyoruz. Ahlak bir toplumda o anda geçerli iyi davranış kurallarıdır etik ise, evrensel olarak bütün zamanlarda ve bütün toplumlar için iyinin ne olduğunu sorgulayan bir felsefi alandır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sungurluoğlu ise, “Madde bağımlılığı, bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden bir hal aldı. Çocuklar ve gençler arasında hızla yayılıyor. Buna engel olabilmek için de gençlerimiz ve toplumumuzla bu tür bilgilendirme toplantıları yapıp farkındalık oluşturup topyekun mücadele etmemiz lazım. Bu çukura düştükten sonra kurtarmak son derece zordur. Çukura düşmeden tedbir alıp toplumu uyarmamız lazım. Herkes birbirine sahip çıkmalı ki kimse ki bu iletin bataklığına düşmesin. Bu illetin çukuruna düşenlerin okul ve aile hayatlarını bitiriyor, sağlığımızı tehdit ediyor, kanserden AIDS’e kadar, Hepatit’ten aklınıza gelen bütün ölümcül hastalıklara yol açıyor. Çünkü vücudun bağışıklık sistemini yok ediyor. Hırsızlık, gasp, fuhuş bataklığı gibi her türlü suça bulaştırıyor. Ya genç yaşta hayatını kaybediyor ya da hapiste bitiyor. Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğini bu halde görmek hepimizi çok üzer" diye konuştu.

Panel, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil’in “İdeal Sağlık ve Yaşam Kalitesi” ve İletişim Uzmanı Sevgi Uslu’nun “Sporun İstihdam İçin Önemi” konularıyla devam etti.