GAÜN’de moda tasarım sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanları Doç. Dr. Ebru Çoruh, Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Vuruşkan ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Varoluş” temalı karma serginin Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Temasını doğa, evren, din, kültür, felsefe ve psikoloji gibi alanlardan ilham alarak hayal güçleriyle harmanlayan öğrencilerin proje danışman hocaları doğal taşlarla yaptıkları takı tasarımlarını sergiledi. Son sınıf öğrencilerinde bazıları, ipek böceğinin oluşundaki geleneksellik ve modernizm, estetik-ahlak-din temaları altında yaptıkları halı tasarımı ve dokumacılığı alanındaki işleri oldukça ilgi gördü. Takı tasarımı ve halı tasarımı ve dokumacılığı alanlarının yanı sıra giysi tasarım alanında da hiçlikten yaşama, menekşenin oluşu, son fısıltı, inanç, su damlası ve şiddet gibi temalardan yola çıkarak gerçekleştirilen tasarımlar beğeniye sunuldu. Sergi açılışında konuşma yapan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Gaziantep Üniversitesi’nin dolu dolu yaşayan bir üniversite olduğunu ifade ederek, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bu tür sanatsal aktivitelerini çok önemsediklerini ve sanatsal değerlerle daha iyi işler çıkaracak ve üretime daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh, “Üç senenin birikimlerini bu tema ile ortaya koymaktan mutluluk duymaktayız. Yaklaşık bir senelik bir sürecin ardından çalışmalarımızı sizlerle buluşturmak istedik. Sergideki tasarım ürünlerin her biri farklı bir konuyu ele almış ve temayı farklı bakış açılarıyla ortaya koymuştur. Biz ve öğrencilerimiz güzel işler çıkardığımız ve bugün de bu sergiyi açtığımız için mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.