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07 Haziran 2018 16:31

GAÜN’de öğrencileri yaptıkları projeler sergilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, yaptıkları teorik, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının sonuçlarını poster haline getirip sergiledi.

GAÜN’de öğrencileri yaptıkları projeler sergilendi

07 Haziran 2018 16:31


Serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, dönem sonu mezuniyet projesi kapsamında her yıl bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Maskan, “Gıda Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri dönem boyunca yaptıkları çalışmalarını sonuçlarını poster olarak sergilediler. Öğrencilerimiz bu ders kapsamında araştırma yapmayı, bulgularını yorumlayıp raporlamayı ve sunmayı öğrenerek bundan sonraki çalışmalar için bir anlamda motivasyon sağlıyor. Sergide 50 proje sergilenmekte. Gıda sanayisinin aşağı yukarı bütün sektörlerini içeren bu sergi, ilgili sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan bir ürün, iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konularını kapsamakta olup sanayicilerimizin dikkatine sunulmaktadır” diye konuştu.


GAÜN Gıda Mühendisliği Fakültesi giriş katında açılan sergiye öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.




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