GAÜN’de Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan konulu konferans

Dr. Serkan Acar tarafından “Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın Kişiliği ve Türkiye’de Genel Tarihi Araştırma-Gelişmesindeki Rolü’’ konferansı verildi.

GAÜN Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Doç. Dr. Serkan Acar, Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna doğrudan katkı sağlayan Türk aydınlarından birisi olduğunu söyledi. Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ı dönemin aydınlarından ayıran farklı özellikleri olduğunu belirten Doç. Dr. Acar, Rusya Türklerinden olmasının yanı sıra Rus akademisinden geçmiş olmasının önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Acar, “Başka bir özelliği ise hem akademik hem de siyasi kişiliği olan bir zattır. Rusya Türklerinden Başkurtlara mensuptur. Bu yıl 100. Yılı kutlanan Bolşevik devriminin yapıldığı yıllarda liderleriyle doğrudan görüşen biridir. En belirgin özelliklerinden birisi ise hiçbir zaman siyasi faaliyetleri akademik çalışmalarının önüne geçmemiş olması. Yılmaz Özturan’ın da dediği gibi, ‘Zeki Velidi Togan gelmiş geçmiş en büyük Türk tarihçisidir’. Uluslararası düzeyde, Amerika’da, Avrupa’da, Uzak doğuda, Hindistan’da, İran’da sözüne itibar edilen en önemli Türk tarihçilerinden birisidir" dedi. Türkiye’de, Genel Türk Tarihi Anabilim dalını Zeki Velidi Togan’’ın kurduğunu söyleyen Doç. Dr. Acar, “1925 Yılında Türkiye’ye ilk geldiğinde faaliyetlerine girişir fakat bazı talihsizlikler yaşadığı için 1932 yılından sonra Türkiye’den ayrılmak zorunda kalır, Almanya’da doktora çalışmalarını yapar, 1939 yılında tekrar Türkiye’ye döner ve İstanbul Üniversitesi’nde Genel Türk Tarihi kürsüsünü kurar. Küçük yaşlarda hem batı dillerini hem de doğu dillerini öğrenmiş. Arapça, Farsça’nın yanı sıra Türk lehçelerini de bildiği ve Rus mekteplerinde okuduğu için Rusça’yı da bilmektedir. Dünyanın hem doğusunu hem de batısını tanıyan bir alim olduğu için bu onu uluslararası camiada çok önemli bir yere yerleştirmiştir” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir’in açılış konuşmasından sonra söz alan GAÜN Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, programın; Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak faaliyeti olduğunu belirterek, Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın Türk tarihi, Türk dünyası üzerine çalışan, Atatürk, İnönü ve Menderes döneminin tarihçilerinden birisi olduğunu ifade ederek, bu büyük bilim adamını bir kez daha Rahmetle andıklarını söyledi.

Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Erol, Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ve çok sayıda öğrenci katıldı.