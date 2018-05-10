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10 Mayıs 2018 14:21

GAÜN’de Orhan Ölmez konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) “24.

GAÜN’de Orhan Ölmez konseri

10 Mayıs 2018 14:21

Kültür, Sanat, Spor, Bahar Şenlikleri” kapsamında Üniversitenin konser alanında Sanatçı Orhan Ölmez, pop müziğinden eserleri seslendirdi.


İçerdeyim, Adam ve Kadın, Ya Olmasaydın, Damla Damla gibi eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan seslendiren Orhan Ölmez, müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. “Damla Damla”, “Su Misali”, “Dön Desem” ve “Gel Ne Olur ”gibi gönülleri fethetmiş şarkılarıyla şenlik alanını dolduran on binlerce öğrenci ve öğretim elamanlarına adeta müzik ziyafeti verdi. Orhan Ölmez konserinin sonunda, Üniversitenin GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından Bahar Şenlikleri anısına sanatçı Orhan Ölmez’e plaket ve çiçek takdim edildi. İşbilir, “Öğrencilerimizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle iç içe tutmaya çalışıyoruz, akademik yılın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde öğrencilerimizin finaller öncesi stres atmaları için şenlikler önemli bir fırsat” dedi.




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