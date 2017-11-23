GAÜN’de Piyanist Ozan Çoban’dan ‘Klasik Müzik’ Söyleşisi

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen söyleşi ve müzik dinletisinde Piyanist Ozan Çoban’a GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri Keman ve viyolansa çalarak eşlik etti.

“Türkiye’nin geleceği sizlersiniz’’

TEGV Gaziantep Eğitim Parkına gelen 9-10 yaş arası yaklaşık 400 çocuğun katıldığı etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir şunları söyledi: “Hepiniz okuyacaksınız, sınavlara gireceksiniz ve hayatınızı şekillendireceksiniz. İstiyorum ki, sizin gibi cıvıl cıvıl çocuklar bu üniversitelere gelsin, buralarda okusunlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya; ‘Türkiye’nin geleceği siz çocuklarsınız. Bu nedenle öğretmenleriniz, aileleriniz sizlere güzel eğitim aldırabilmek için sizleri güzelce eğitip ülkemize faydalı insanlar olabilmeniz için çok büyük gayret sarf ediyorlar. İleride, bizim yerimize geçtiğinizde alkışların en büyüğünü sizler hak edeceksiniz. Sizleri şimdiden kutluyorum, ülkesine hizmet edebilecek çok değerli insanlar olacağınıza ve bizlerin yerine geçeceğinize de canı gönülden inanıyorum” dedi.

“15 bin katılımcıya ulaştık’’

"Müzikli Söyleşiler" in kurucusu, Haliç Üniversitesi Öğr. Gör. ve piyano sanatçısı Ozan Çoban, Mart 2015’ten bugüne kadar yurt genelinde 15 bin katılımcıya ulaştıklarını belirterek, "Klasik müzik dünyasının sanıldığı kadar mesafeli bir dünya olmadığına dair kalıcı farkındalıklar oluşturmayı ve klasik müziği yaşamlarımızın kalıcı bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu nitelikli müziğe karşı farkındalık uyanmasının bir lüks değil bir gereklilik olduğuna vurgu yapan Çoban, "Kitap okumak, tiyatro, satranç ve nitelikli müzik gibi alışkanlıklar, düşünce mekanizmalarımızın sağlıklı, bilinçli, gerçekçi ve çok yönlü çalışmasına katkıda bulunuyor. Özellikle yarının kaderini belirleyecek çocuklarımızı hedef almamızın nedeni; dünya vatandaşı olmayı özümsemiş, bilimsel yöntemlerle öğrenmeyi ilke edinen, gerçek kültür mirasını tanıyan, sahip çıkan ve geliştiren, empati yeteneği yüksek ve barışçıl düşünen bir toplum olma yolunda, çocuklarımızın yaşamlarında kalıcı farkındalıklar oluşturarak nitelikli bir dünya görüşüne sahip olmalarına katkıda bulunabilmek" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda, Prof. Dr. Bedir tarafından piyano sanatçısı Ozan Çoban’a çiçek takdim edildi.