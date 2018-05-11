GAÜN’de Popüler Bilim Yazarlığı söyleşisi yapıldı

“Popüler Bilim Yazarlığı” konulu söyleşi kapsamında üniversitelilerle bir araya geldiklerini söyleyen Bilim Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Özlem Ekici, amaçlarının bilim okur-yazarlığı arttırmak ve bilim iletişimini gençlerimize aktarmak olduğunu söyledi. Dr. Ekici, “Öğrenciler bilim yuvasındalar ve toplum için bilim yapılıyor. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmaların bir şekilde toplumun her kesimine, onların anlayacağı şekilde aktarılması gerekiyor ki hayatları boyunca sağlıklı karar alabilsinler" dedi. Amaçlarının bilim iletişimini Türkiye’de yaygınlaştırmak olduğunu söyleyen Bilim ve Teknik Dergisi Yazarı ve Editörü Dr. Özlem Ak, “Popüler bilim yazısı yazmaya istekli kişilere ulaşmak ve onları teşvik etmek istiyoruz. Bilim ve Teknik dergisi 51 yıllık, Türkiye’nin ilk popüler bilim dergisi. TÜBİTAK ve Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü olarak böyle bir etkinlik başlattık ve bütün üniversitelerde sürdürüyoruz. Topluma bilimi ulaştırmak çok önemli, topluma bilimi anlayacakları bir şekilde aktarmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

Bilim Genç Dergisinden Nurulhude Baykal, “Bilimsel bir bilgiye erişim konusunda hangi yolların izleneceğini bilmek, orada anlatılan şeylerin gerçeklikle ne kadar bağdaştığını değerlendirebilmek gibi bilinçleri kazandırmak istiyoruz. Çevremizdeki bilimsel olgularla ilgili dergimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında okur-yazarlık seferberliği başlatılmıştı biz de şimdi bilim okur-yazarlığı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için bilim okur-yazarlığınızı geliştirmeniz gerekli" diye konuştu.