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09 Mayıs 2018 12:38

GAÜN’de şenlik coşkulu başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 24.

GAÜN’de şenlik coşkulu başladı

09 Mayıs 2018 12:38

Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri bu yıl farklı bir konsept hazırlanarak öğrencilerin, final sınavları öncesi stres atabilecekleri ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri birçok etkinlik düzenleniyor.


Coşkulu bir şekilde başlayan GAÜN 24. Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri, gün boyu şenlik alanında öğrenci ve personellerin katılımıyla: eğlenceli, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle devam ediyor. GAÜN Öğrenci Topluluklarına üye öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak birçok ülkede popüler hale gelen boya şenliğinde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Ayak tenisi, dart, bilek güreşi, halat çekme ve penaltı atışları büyük ilgi görürken, yine öğrenci toplulukların hazırladığı dans gösterimi ise beğeniyle izlendi. Gaziantep Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencileri ise, kültürlerine ait oyunları sergilerken Iraklı öğrenciler tarafından sahnelenen ve kültürlerine has yöresel halk oyunları gösterimi yoğun ilgi gördü.




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