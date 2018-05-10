GAÜN’de şenlik dolu dolu geçiyor

GAÜN Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri öğrencilerin yoğun katılım ile gerçekleşiyor. GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü ve öğrenci kulüplerinin çalışmaları sonucu birlikte düzenlediği Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri final sınavları başlamadan önce öğrencilerin motivasyonlarını arttırıyor. Öğrenci Kulüpleri yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları paylaşma fırsatı bulurken: öğrenciler sahne sanatlarını sergileme imkanına sahip oluyor. Şenlikler kapsamında öğrenciler, ülkemizin sevilen sanatçılarının canlı performanslarıyla gönüllerince eğlenirken, farklı kültürel ve sosyal etkinlikleri takip edebilme fırsatı da buluyor. Ayak tenisi, dart, bilek güreşi, halat çekme ve penaltı atışları büyük ilgi görürken, öğrenciler neredeyse unutulmaya yüz tutmuş çelik çomak, misket, topaç, yedi kule, beş taş, uzun eşek, birdirbir, güvercin taklası gibi çocukluklarında oynadıkları oyunları oynayarak gönüllerince eğleniyor.