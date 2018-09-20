GAÜN'de sentez gazı bilgilendirme toplantısı

Üyesi Prof. Dr. Melda Çarpınlıoğlu'nun konuşmacılığını yaptığı ''MCw (Mikrodalga) Plazma Gazlaştırıcı ile Katı Atık Enerji Dönüşümü: Sentez Gazı Üretimi'' konulu bilgilendirme toplantısı Gaziantep Üniversitesi Teknopark Konferans Salonunda düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, akademik araştırmaların duyurulması ve uygulamaya geçmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Gaziantep Üniversitesi olarak, yapmış olduğumuz projelerle sadece akademik çalışmanın bir parçası değil aynı zamanda hayatın, insanların ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye ve desteklemeye önem veriyoruz. Yapılan çalışmaların rafta kalması yıllarca eleştirdiğimiz bir konu, yaptığımız çalışmalarla bu yargıyı kırmak istiyoruz. Bugün enerji ile alakalı dünyada savaşlar yapılıyor,enerji kaynaklarına ulaşmak için ciddi çabalar sarf ediliyor. Artık tüketilen ürünlerin geri dönüşümün sağlanılması için çok ciddi çabalar sarf ediliyor. Hepimizin kullanmış olduğu içecekler, deterjan plastik kapları, poşetler bunların hepsi diğer çöplerle beraber atılıyor. Atılan plastik şişelerden elyaf yapıldığını ve tekstil sektöründe kullanıldığını sadece bir örnek olarak belirtmek isterim ama bunun yapılabilmesi için plastiklerin çöplerle beraber atılmaması lazım. Bu tür çalışmalar ne kadar yapılır ve raflara konulursa o kadar etki düzeyi az olacaktır. Oysa bu tür çalışmaların paydaşlarla paylaşılması, ne kadar konuyla ilgili kesimlere duyurabilirsek etki alanı da daha geniş olacaktır” diyerek, Üniversite yönetimi olarak bu tür çalışmaları sonuna kadar destekçisi ve takipçisi olacaklarını belirtti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Melda Çarpınlıoğlu, sürdürülen araştırmanın katı atık-enerji dönüşümünde yeni bir teknolojinin kullanılması ve halen bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birisi olduğuna dikkat çekti.

Bu araştırma sonuçlarının şimdiye kadar akademik ortamlarda sunulduğunu ancak esas hedefin ulaşılan sonuçların ulusal tabanda paylaşımı olduğunu Çarpınlıoğlu, “Katı-atık yönetimi konusunu yerel yönetimler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve sivil toplum bileşenleri ile paylaşımının öneminin yanı sıra alternatif yakıt olan sentez gazı üretimi ve kömür gazlaştırma konularının ülkemizin enerji politikaları için önemli olduğunu vurgulamak isterim. Katı atık yönetiminin endüstriyel simbiyoz bağlamında, çevrimsel ve performans ekonomisine geçiş öneminden bahisle 2018 yılı itibari ile Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' başta olmak üzere belediyelerimizin yaptığı çalışmalar ve özellikle sivil toplumun eğitilmesi konularının önümüzdeki yakın ve orta vadede başarıya ulaşması için araştırmacılar, yöneticiler, uygulayıcılar ve tüm insanımızın birlikte çalışması çaba göstermesi çok önemlidir” diye konuştu.

Proje sergisi Gamze Erden moderatörlüğünde, gazlaştırma örnek video gösterisi ve teknik detaylar etkinliğin ikinci kısmında GAÜN Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Aytaç Şanlısoy tarafından gerçekleştirildi.

Bilgilendirme Toplantısına, Sanko Havlu, CEV Enerji, Diler Holding, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi firma ve kurum temsilcisi ile pek çok akademisyen katıldı.