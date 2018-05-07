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07 Mayıs 2018 16:16

GAÜN’de "Shakespeare" anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Batı Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Dr.

GAÜN’de

07 Mayıs 2018 16:16

Evrim Doğan Adanur’ un yaptığı "Shakespeare’in Dramatik Türlerinde Zamansallık: Trajedi, Komedi ve Romans" konulu Konferans GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


William Shakespeare eserlerinin önemine dikkat çeken Dr. Evrim Doğan Adanur, “Uzun oyun yazarlığı kariyerinde komediler, trajediler ve tarih oyunları yazmıştır. Daha sonra gelen eleştiri akımları bu türlere yenilerini ekleyerek bazı eserlerini ‘Problem Oyunları’, ‘Romanslar’ ve ’kara komediler’ gibi farklı kategoriler altında incelemişlerdir. Shakespeare oyunlarında ‘adımları kişiye göre değişen’ zaman, ‘Kırbaçlar Ve Aşağılar’ ve bunların yanında bazen ‘Kıskanç Ve Kem Dilli’ olabilirken kimi zaman ‘Tırmalayabilir’, ‘Süresi Geçebilir’ ya da ‘Heba Edilebilir’. Shakespeare’in özünde anakronik olan zaman kullanımını trajediye, zamandan kopma komediye ve zamandan uzatma ise roman türüne işaret etmektedir. Bu bağlamda William Shakespeare’in oyunlarında zaman kullanımı Rönesans dönemi zaman ölçme araçları ile örneklenerek Romeo ve Juliet oyununda zamanın sıkışık kullanımı, Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununda zamandan kopma ve Kış Masalı oyununda zamanın geniş kullanımı dramatik türlerle ilişkilendirilerek tartışılmıştır" ifadelerini kullandı.




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