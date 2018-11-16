GAÜN'de TÜBİTAK Ardeb Proje Önerisi Hazırlama ve Yazma eğitimi

GAÜN sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırma faaliyeti gösteren akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan GAÜN Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu, düzenlenen bilgi günü etkinliğinin ilgili alanlardaki akademisyenler için oldukça önemli olduğunu belirterek, sağladığı destekler ile ilgili olarak TARGET Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarına teşekkürlerini ifade etti.

Target Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Ekrem Tekin konuşmasında büyük projeleri düşünmek için büyük bütçelere, iddialı çalışmalar yapabilmek için iddialı fonlar ve projeler gerektiğini vurguladı. Tekin konuşmasının devamında, “Target'in kurulduğu şu 5 yıl içerisinde baktığımızda multidisipliner çalışmaların bize daha fazla teknoloji, daha fazla patent getirdiğini düşünüyoruz. Çünkü teknolojinin laboratuvardaki kısmında çalışan teknik hocaya bunun kullanıcısıyla ilgili gerçek sorunun ne olduğu yansıtılması dahi bir inovasyonun çıkması için çok kıymetli. Dolayısıyla teknoloji ve inovasyon sadece mühendisliğe mal edilmesini yetersiz buluyoruz. Çıktılar açısından da daha da desteklenebilir buluyoruz” ifadelerini kullandı.

GAÜN sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarını destekleyerek, evrensel gelişim ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, TARGET Teknoloji Transfer Ofisi, Araştırma Projeleri Uzmanı Özkan Kireç, Gaziantep Üniversitesi sosyal ve beşeri bilimler alanındaki genel durumu hakkında bilgiler paylaşarak, istatistiki veriler sundu. Kireç, eğitim programı kapsamında, TÜBİTAK ARDEB destek programları ve getirilen yeniliklerden bilgiler paylaşarak, bu alandaki öncelikli çağrılar hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Nitelikli ve özgün projeler üretmemiz gerekiyor

Etkinlik programı kapsamında, proje önerisi hazırlık aşaması ve sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, etkin ve doğru bir proje önerisinin nasıl hazırlanması gerekliliği üzerinde duran Özkan Kireç, GAÜN akademisyenlerince sunulacak proje önerilerinin, başvuru hazırlık ve sürecinde, Target Teknoloji Transfer Ofisi, araştırma projeleri biriminden destek alınması konusunda önerilerini paylaşarak, etkin ve doğru bir şekilde hazırlanan projelerin kabul edilme şansının daha fazla olduğunu belirtti. Kireç, “Araştırmacılarımızın özellikle sosyal ve beşeri bilimler alanında gelecekte ön plana çıkacak kritik alanlar ve diğer bilim dalları ile etkileşim içerisinde olacağı nitelikli projeler üretmesinin, gerek üniversitemiz gerekse ülkemiz öncelikli hedefleri açısından bilimsel ve teknolojik anlamda çok önemli” diye konuştu.

Konuşmasına, TÜBİTAK ARDEB başarısını artırmak amacıyla gereken desteği sağlamak istediklerini belirterek devam eden Kireç, bu anlamda araştırmacıların ulusal destek ve çağrı programlarından daha fazla yararlanmaları konusunda gereken çalışma ve faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

Programın ikinci bölümünde ise, proje önerisi başvuru formları üzerinde bilgiler paylaşılarak, örnek bir proje üzerinde katılımcılar ile değerlendirmeler yapıldı. Programın son bölümünde ise sosyal ve beşeri bilimler alanında gelecekte ortaya çıkacak kritik alanlar ve diğer ana bilim dalları ile etkileşimin yer aldığı alanlar hakkında ilgili araştırmacılara örnek teşkil edecek araştırma alanlarında önerilerde bulunularak, araştırmacıların bu alanlara göre eğilim göstermelerinin oldukça önemli olduğu vurgusu yapıldı.