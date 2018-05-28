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28 Mayıs 2018 17:12

GAÜN’de Türk Halk Müziği Konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü Müzik Topluluğu ile Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan “Türk Halk Müziği Konseri’’ GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirdi.

GAÜN’de Türk Halk Müziği Konseri

28 Mayıs 2018 17:12

Koro Şefliği Fatih Gökalp’ın yaptığı Türk Halk Müziği Konserinde 22 farklı bölümden 70 öğrenci ve 4 öğretim elemanı görev aldı.


Konser hakkında bilgi veren Koro Şefi Fatih Gökalp, farklı bölümlerden amatör olarak müzikle uğraşan öğrencilerle bir araya gelererek böylesine güzel bir işi ortaya koymanın gurur verici olduğunu ve bu tür projeleri her sene farklı farklı bölümden öğrencilerle tekrar etmeye devam edeceklerini söyledi. Öğrencilere seslenen Gökalp, akademik yılın başında GAÜN Kültür Müdürlüğüne bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarına öğrencilerin üye olarak kayıt yaptırmaları gerektiğini belirterek, gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.


Gecenin sonunda Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından Koro Şefi Fatih Gökalp’a çiçek verildi.




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