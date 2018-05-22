Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:22

GAÜN’de Türk halk oyunları gösterisine büyük ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Halk Oyunları Topluluğu tarafından hazırlanan ‘’kültürden oyuna Türk halk oyunları’’ gösteri GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirildi.

GAÜN’de Türk halk oyunları gösterisine büyük ilgi

22 Mayıs 2018 14:22


Halk oyunları eğitmenleri: Furkan Batuhan, Dilara Karadeniz, Okan Meydan, Murat Karataş, Mustafa Balçın ve Göktuğ Akdoğan tarafından organize edilen gösterime zeybek ekibi, Gaziantep geleneksel ekibi, Trabzon ekibi, Kafkas yöresi ekibi, Bingöl ekibi, Kafkas sololar ekibi ve Gaziantep yöresi düzenlemeli ekibinden oluşan 210 GAÜN Türk Halk Oyunları topluluk üyesi görev aldı. ‘’Kültürden oyuna Türk halk oyunları’’ gösterisinin Koordinatörü Göktuğ Akdoğan, Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları Topluluğunun 34 farklı bölümden 210 öğrenci ile gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akdoğan, “Topluluk üyeleri Anadolunun farklı bölgelerinden bizlere resital sundu. Öğrencilerimiz amatör olarak bu işle uğraşıyor. Farklı bölüm öğrencileri halk oyunlarında buluşarak geleneksel kültürümüzü bir parçasını yansıtıyor. Gaziantep Üniversitesi salon, alt yapı ve halk oyunlarına verdiği önem sonucundan akademik başarılar yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


Gösteri sonrası Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin tarafından Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları üyelerine çiçek verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç