GAÜN’de Türk halk oyunları gösterisine büyük ilgi

Halk oyunları eğitmenleri: Furkan Batuhan, Dilara Karadeniz, Okan Meydan, Murat Karataş, Mustafa Balçın ve Göktuğ Akdoğan tarafından organize edilen gösterime zeybek ekibi, Gaziantep geleneksel ekibi, Trabzon ekibi, Kafkas yöresi ekibi, Bingöl ekibi, Kafkas sololar ekibi ve Gaziantep yöresi düzenlemeli ekibinden oluşan 210 GAÜN Türk Halk Oyunları topluluk üyesi görev aldı. ‘’Kültürden oyuna Türk halk oyunları’’ gösterisinin Koordinatörü Göktuğ Akdoğan, Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları Topluluğunun 34 farklı bölümden 210 öğrenci ile gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akdoğan, “Topluluk üyeleri Anadolunun farklı bölgelerinden bizlere resital sundu. Öğrencilerimiz amatör olarak bu işle uğraşıyor. Farklı bölüm öğrencileri halk oyunlarında buluşarak geleneksel kültürümüzü bir parçasını yansıtıyor. Gaziantep Üniversitesi salon, alt yapı ve halk oyunlarına verdiği önem sonucundan akademik başarılar yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Gösteri sonrası Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin tarafından Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları üyelerine çiçek verildi.