GAÜN’de Türk ve Suriyeli öğrenciler el ele çiçek diktiler

Etkinlik kapsamında, Biyoloji Bölümü bahçesine; lavanta, lavantin, kekik, adaçayı, kadın tuzluğu gibi bitkiler ve fidanlar dikildikten sonra konuşan GAÜN Biyoloji Bölüm Başkanı ve Arapça Program Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Özbaş Gerçeker, GAÜN ve GIZ tarafından desteklenen projede öğrencilerin akademik olarak alan bilgilerinin ve tecrübelerinin arttırılmasının yanı sıra, Suriyeli ve Türk öğrencilerin kaynaşması, uyum içerisinde çalışma yapabilmelerinin sağlanmasının da amaçlandığını belirtti. Prof. Dr. Özbaş Gerçeker, ayrıca proje kapsamında Eylül ve Ekim aylarında Suriyeli ve Türk öğrencilerin ortak katılımı ile arazi çalışması ve teknik gezilerin de yapılacağını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Biyoloji Bölümü Arapça Programı öğrencilerinden Ahmed Faraj tarafından yürütülen etkinlik, GAÜN Biyoloji Bölüm Başkanı ve Arapça Program Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Özbaş Gerçeker, Arapça Program Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halid Cemmo, Arş. Gör. Dr. Feyza Nur Kafadar ve Arş. Gör. Fatih Yayla’nın danışmanlığında Suriyeli ve Türk öğrencilerin ortak katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde ve sonrasında katılımcılar anket doldurarak etkinliği değerlendirdiler. Katılımcılarla birlikte yenilen öğle yemeği ile etkinlik sonlandı.