Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 10:58

GAÜN’de Türk ve Suriyeli öğrenciler el ele çiçek diktiler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GİZ) işbirliğinde gerçekleştirilen, “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Eğitim” projesi kapsamında GAÜN ana kampüs alanında Suriyeli ve Türk öğrencileri tarafından çiçek ve fidan dikildi.

GAÜN’de Türk ve Suriyeli öğrenciler el ele çiçek diktiler

14 Ağustos 2018 10:58


Etkinlik kapsamında, Biyoloji Bölümü bahçesine; lavanta, lavantin, kekik, adaçayı, kadın tuzluğu gibi bitkiler ve fidanlar dikildikten sonra konuşan GAÜN Biyoloji Bölüm Başkanı ve Arapça Program Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Özbaş Gerçeker, GAÜN ve GIZ tarafından desteklenen projede öğrencilerin akademik olarak alan bilgilerinin ve tecrübelerinin arttırılmasının yanı sıra, Suriyeli ve Türk öğrencilerin kaynaşması, uyum içerisinde çalışma yapabilmelerinin sağlanmasının da amaçlandığını belirtti. Prof. Dr. Özbaş Gerçeker, ayrıca proje kapsamında Eylül ve Ekim aylarında Suriyeli ve Türk öğrencilerin ortak katılımı ile arazi çalışması ve teknik gezilerin de yapılacağını kaydetti.


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Biyoloji Bölümü Arapça Programı öğrencilerinden Ahmed Faraj tarafından yürütülen etkinlik, GAÜN Biyoloji Bölüm Başkanı ve Arapça Program Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Özbaş Gerçeker, Arapça Program Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halid Cemmo, Arş. Gör. Dr. Feyza Nur Kafadar ve Arş. Gör. Fatih Yayla’nın danışmanlığında Suriyeli ve Türk öğrencilerin ortak katılımı ile gerçekleştirildi.


Etkinlik öncesinde ve sonrasında katılımcılar anket doldurarak etkinliği değerlendirdiler. Katılımcılarla birlikte yenilen öğle yemeği ile etkinlik sonlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç