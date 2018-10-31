GAÜN'de Yabancı Misyonlar ve Uluslararası Hukuk konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Emekli Büyükelçi Şakir Fakılı'nın yaptığı "Yabancı Misyonlar ve Uluslararası Hukuk" Konferansı GAÜN Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, insanlığın var olduğu andan itibaren birbirlerine muhtaç ve iletişime açık olduklarını söyledi. Roma gibi büyük imparatorlukların iletişimlerini karşı misyonlar üzerinden değil silah ve savaş zoru ile yaptıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Gür, “Dolayısıyla elçilik açmalarına gerek yoktu. Fakat o dönemde yaşayan site devletleri ise birbiriyle ticari ilişkileri olduğu için iletişim kanallarını açık tutmak zorundaydılar. 17 Yüzyılda din savaşlarından bıkmış olan devletler, yavaş yavaş misyonlarını takip edecek ırk, dil ve din birlikteliği koruyacak şekilde birbirlerine karşı hak ve hukuk korumasına gittiler ve böylece yabancı misyonlar uluslararası çok önem kazandı. Osmanlı başta olmak üzere uzun yıllar dışarıda herhangi bir elçilik açmadı. Artık savaşlarla sınırlarını genişlemeyeceğini anlayıp sınırlarımızı korumak ve ticaret yollarının yeni aktörler oluşturmasıyla ticareti yeniden geliştirmek adına misyonları dışarıda açmaya başladık” dedi.

Devletler hukuku ve yabancı misyonlar konusunun çok hassas bir konu olduğunu söyleyen Emekli Büyükelçi Şakir Fakılı, 1648 yılında Vestfalya Barışı ile ilk misyonerliğin oluşmaya başladığını ve yabancı misyonların devletler hukuklarına göre kurulduğunu ifade etti. Fakılı, “Devletler hukuku kanun koruyucusu olmayan bir alan olduğu için hem kendi hesaplarına hem de uluslararası hukukuna adına hareket ediyor. Vestfalya Barışı'nın ise bu yönden özel bir yeri var. 1648'de imzalanan bu antlaşmalarla, Otuz Yıl Savaşları sona ermiş ve bağımsız devletlerden oluşan modern Avrupa'nın temelleri atılmıştı. İlk defa bu barış ile birlikte ülkeler birbirlerine elçi göndermeye karar verdiler. Osmanlı Devleti o dönemde savaşlarda kuvvetli olduğu için ancak duraklama döneminde elçilikler açtı” ifadelerini kullandı.

Viyana sözleşmesine göre büyükelçiliklerin statüsü ayrı konsoloslukların statüsünün ayrı olduğunun altını çizen Fakılı, konsoloslukların ilk olarak ticari işlemlerin hızlandırılması için kurulduğunu belirtti. Fakılı, “Konsoloslukların ticari yetkileri dışında ilk defa noterlik yetkisini alması 1856 Paris Kongresiyle oldu. Konsoloslukların çeşitlenmesi ancak 20 yüzyılda ortaya çıkıyor. Zamanla konsolosluklar çeşitlenerek amaçları farklılaştı. Konsoloslukların bugünkü tanımı, zor durumda olan insanlara uzanan bir eldir” diye konuştu.

Konferansın açılışında Kamu Yönetimi Bölümü hakkında bilgi veren Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, kamu yönetimi bölümlerinin asıl amacının dünya ve ülke genelinde yaşanan gelişimleri göz önünde bulundurarak sosyal, siyasal ve yönetsel alanda ortaya çıkabilecek sorunları öngörmek ve bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunabilecek bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Konferans sonrası GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından Emekli Büyükelçi Şakir Fakılı'ya günün anısına hediye takdim edildi.