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04 Mayıs 2018 15:57

GAÜN’den 640 ilkokul öğrencisine sportif eğitim

Gaziantep’te gerçekleştirilen "Sağlık Nesiller için bir adım da sen at" projesi kapsamında 64 ilköğretim okulundan 640 öğrenciye eğitim verildi.

GAÜN’den 640 ilkokul öğrencisine sportif eğitim

04 Mayıs 2018 15:57


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sağlıklı nesiller için bir adımda sen at” projesi, GAÜN futbol sahasında 64 ilköğretim Okulu’ndan 640 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında yapılacak taramalardan sonra 120 öğrenciyi iki yıl boyunca yoğun bir spor temposuyla eğiteceklerini açıklayan GAÜN Öğr. Gör Tarkan Tuzcuoğulları, "Amacımız yapacağımız spor eğitimiyle öğrencileri kaynaştırmak. Bu proje kapsamında 64 okulu ziyaret ettik. Gittiğimiz okullardaki öğrencileri farklı spor branşlarıyla tanıştırdık. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, ağız bakımı, diş sağlığı ve beslenme konusunda bilgilendirmeler yaptı. Belediyeler, ulaşım, yeme-içme gibi konularda projeye katkı sağladılar. Halk eğitimler, öğretim elemanları görevlendirdi. Gaziantep Üniversitesi olarak, 20 gönüllü öğrencimizle birlikte spor eğitimi yaptırıyoruz. Proje kapsamında 460 öğrenciyi 2. Kez taramaya tabii tuttuk. Bu taramalarda üniversitemizin Beden Eğitim Spor Meslek Yüksek Okulu’ndan 80 öğrencimiz gönüllü olarak görev aldı. Sonuç olarak 120 öğrenci iki yıl boyunca çok yönlü olarak eğitip sportif çalışmalar yaptırdığımız öğrencileri uygun olan branşlara yönlendireceğiz” dedi.


GAÜN’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Öztürk ve Öğr. Gör. Tarkan Tuzcuoğulları tarafından verilen eğitimlerin 6 Mayıs’a kadar süreceği belirtildi.




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