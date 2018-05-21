GAÜN’den ARGE bilgilendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde (GSO-MEM), firmaların rekabet güçlerinin arttırılmasına yönelik, AR-GE ve Tasarım Merkezi kurmaları, devlet teşvik ve desteklerinden faydalanmaları, yapılacak işlemler ve başvuru süreçlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısında Gaziantep Üniversitesi TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar tarafından Gaziantep Üniversitesinin politikaları ve çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıya, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ARGE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Ferhat Güvel, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy ile firma temsilcileri katıldı.

ARGE ve Tasarım Merkezlerinin rolü hakkında bilgiler aktaran Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar “ARGE ve Tasarım Merkezlerinin kurulumu sırasında başvuruların hazırlanması ve bu konudaki yapılacak eğitimler hakkında bilgi birikiminin firmalara ve sanayiye aktarılması konusundaki işbirliğini önemsiyoruz” dedi.

Sanayi Bakanlığı yetkililerinden fikir alışverişi için GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’na ziyaret GSO tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısının akabinde Bilim ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda fikir alışverişi için bir araya geldi. Toplantıda Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep’te bulunan ARGE ve Tasarım Merkezleri sayı olarak olması gerekenden çok az olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yılmaz, “Gaziantep Üniversitesi olarak ortaya koyduğumuz yoğun faaliyetler sonucunda İpekyolu Kalkınma Ajansının da katkılarıyla 2017 yılında 4 tane ARGE ve 3 tane de Tasarım Merkezi açıldı. Gaziantep’teki firmalarımızın ihracat rakamlarını daha da yukarıya taşıyabilmesi için teknoloji düzeyi yüksek ürünler üretmesi gerekir. Bunun için de ARGE ve Tasarım Merkezlerinin sayısının artmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ARGE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk’ün Yüksek okulumuza yapmış olduğu ziyaretten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ARGE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Necip Fazıl Yılmaz, KÜSİ Gaziantep Temsilcisi Prof. Dr. Uğur Cem Hasar, Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar, Gaziantep Sanayi Odası- Sanayi Dairesi Müdürü Veysel Çelebi katıldı.