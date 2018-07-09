GAÜN’den dev sanayi adımı

Rektör Gür, sadece şehre değil, ülkeye de model olacak yenilikleri hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şimdi bir ilke daha imza atarak Üniversite Sanayi Akademisini hayata geçiriyoruz. Protokol imzaladığımız tüm firmalarımızla AR-GE ve Tasarım Mühendisliği alanındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere insan kaynakları, mesleki eğitim, patent, Fikri Sınai ve Mülkiyet haklar ile Gaziantep Üniversitesi altyapısından yararlanılması gibi konularda işbirliği yapıyoruz. Başta AR-GE ve Tasarım Merkezi olan sanayi kuruluşlarımızla olmak üzere kendi firmalarındaki AR-GE nitelikli problemlerin yine kendi bünyelerindeki mühendislere konunun içeriğine göre Üniversitemizdeki ilgili Öğretim Üyelerimiz tarafından Yüksek Lisans ya da Doktora konusu yapılmak suretiyle firmalarımızın problemlerine doğrudan çözüm üretmeyi planlıyoruz. Böylece raflarda okuyucusunu bekleyen tezler değil, endüstriyel problemlerin çözüldüğü tezlerin önünü açmış ve gerçek anlamda Üniversite-sanayi işbirliğini kurmuş olacağız. Bu kapsamda başlattığımız protokoller zincirinde ilk olarak Altunkaya Şirketler Grubu ile yapmış olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" diye konuştu.