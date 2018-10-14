GAÜN'den kayıp ilaç iddialarına yalanlama

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Ekim tarihinde bazı basın yayın organlarında yayınlanan "4 milyon kayıp. Sayıştaydan Gaziantep Üniversitesi ile ilgili şok rapor” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, olayla ilgili belgeler de ortaya konuldu. Haberin gerçek olmadığı belirtilen açıklamada, iddialarla ilgili ilgili gerekli hukuki girişimlerin yapılacağı kaydedildi. Haberin eksik bilgiye dayanarak ve çarpıtılarak, magazinsel ve sansasyonel bir şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu haberi yayınlayan basın kuruluş veya kuruluşlarının daha önce de Gaziantep Üniversitesini hedef alan gerçek dışı haberler yaptığı ve böylelikle üniversite ve yönetiminin sistemi bir şekilde yıpratılmaya çalışıldığı savunuldu. Kamu kurumlarına ait Sayıştay denetim raporlarının bir yıl sonra https://www.sayistay.gov.tr/tr/ adresinden şeffaf olarak yayınlandığı, söz konusu haber hazırlanırken raporun belli bölümlerinin üst ve alt cümlelerinin bilinçli ve kasıtlı olarak kesilerek verildiği ifade edilen açıklamada, kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarında eksik olduğu iddialarının asılsız olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Raporun ilgili sayfaları tam okunduğunda eksik olduğu iddia edilen ilaçların onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczane alt depolarında olduğu anlaşılacaktır. Bu durum raporda '2017 yılı sonu itibariyle hastane eczanesinde bulunan ilaçların tutarı 4 milyon 305 bin 585 TL 60 kuruş, ameliyathane bölümünde bulunan ilaç tutarı 36 bin 743 TL 49 kuruş ve onkoloji bölümünde bulunan ilaç tutarı 642 bin 159 TL 67 kuruştur' şeklinde zaten ifade edilmiştir. Bu tutarlar toplandığında eksik olduğu iddia edilen 4 milyon 984 bin 488 TL 76 kuruşluk ilacın hastane ana depo ve bağlı cep depolarda mevcut olduğu, ilgili Sayıştay raporundan da anlaşılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi döner sermaye işletmesi 2017 yılı Sayıştay düzenlilik denetim raporunun 15. ve 16. sayfasında ana depoya giriş yapılan ilaçların hastanemiz onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczaneye çıkışının yapıldığı bu aşamadan sonra ilaç takibi ve stok kontrolünün hastane otomasyon sistemi aracılığıyla yapılmakta olduğu ve hastalar adına ilaç çekildikçe düşümün otomasyon sistemi üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca denetim raporunda 'Mevzuat açısından hastane eczanesi, ameliyathane ve onkoloji bölüm depolarının ambar olarak tanımlanması ve taşınır kayıt yetkilisi atanması gerekmektedir' denilerek takibin daha sıhhatli yapılması konusunda tavsiyede bulunulmuştur. Kurumumuzun rapora cevabı, denetim raporunda kamu idaresi cevabında, 'Hastanede yüklü miktarlarda ilaç bulunması gereken eczane, onkoloji hastanesi ve ameliyathane gibi birimlerde yeni ambarlar tanımlanmıştır' şeklinde yer almıştır. Ve bu cevabımız yeterli görülmüştür. Ayrıca Sayıştay raporunun denetim görüşü bölümünde, ‘Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının Denetim Görüşünün Dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır' denilmiş ve ilgili yıla ait kamu zararı ve zimmet çıkarılmamıştır. Gerçek durum bu iken Sayıştay raporunda yer alan ifadeler haber metninde cımbızlanıp çarpıtılarak kaleme alınmış ve yazıyı okuyanların zihninde sanki bir yolsuzluk yapılmış algısı oluşturmak istenmiştir. Bu tür haberlerle basın etik ve ahlak ilkelerinden uzak bir şekilde basın özgürlüğü, iftira atma özgürlüğüne dönüşmektedir. Sayıştay raporlarında hemen hemen tüm üniversiteler ile ilgili bu tür raporlandırmalar olmasına rağmen habercilik ahlakıyla bağdaşmayan, sansasyonel bir şekilde verilen Gaziantep Üniversitesi aleyhine olumsuz bir kamuoyu oluşturulmaya yönelik olarak, böyle bir haberin bu şekilde kullanılması ne basın özgürlüğü ne de vatandaşın haber alma hakkı ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca üniversitemiz hakkında sürekli bu tarz iftira ve gerçekle bağdaşmayan haberler yapan bazı basın yayın organlarının sistematik olarak bu tür yalan ve iftira içerikli haberlerine devam etmeleri iyi niyetle ve habercilik ahlakıyla bağdaşmadığı gibi belli merkezler tarafından yönlendirildiğinin önemli bir göstergesidir. Gaziantep Üniversitesini kamuoyu önünde küçük düşürücü, yıpratıcı ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olmasının üzücü olduğunu, bu konuda yetkili adli merciler nezdinde gereken yasal işlemlerin yapılacağı hususunu sayın kamuoyumuzun bilgilerine arz ederiz" denildi.