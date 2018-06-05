GAÜN’den öğrencilere iftar yemeği

GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 2000’e yakın öğrenciyi bağımlılık hakkında bilgilendirme yapıldığını, eğitimin gelecek döneminde tekrarlanacağını, eğitici ve anlatıcı öğrenci sayısının da arttırmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Gür, “Kurumsallaşmanın önemli aşamalarından birisi sağlıklı çalışan komisyonlardır. Eğitim müfredat konusu bu konuda çok iyi çalışıyor. Bütün eğitim komisyonunda yer alan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Senatoya gelen kararlar eğitim komisyonunda gelinceye kadar enine sonunda tartışılarak net kararlar alınıyor. O yüzden hem senato hem de uzun uzadıya farklı alanlar içerisinde tartışma fırsatı buluyorsunuz” dedi.

Sadece tütün, uyuşturucu ve alkol değil aynı zamanda şuan bilgisayar bağımlılığı yani teknolojik bağımlılığı çağımızın en büyük en büyük problemi olduğunu ve bunu da gündemlerine almak istediklerini aktaran Gür, “Bu aşamalarda Yeşilay, Genç Yeşilay ve Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Projelerimizin koordinatörleri ile ortak işbirliğinde Türkiye’ye örnek olacak güzel bir iş çıkarıldı. Eğiticiler eğitimi alan bu konuda deneyimli öğrencilerimiz sahada kendi akranlarını eğitmek üzere program yaptılar. Derslerinin dışında yoğun mesai harcadıkları için genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki kendi akranlarına eğitim verdiklerinde hem kendileri hem de bir kişiyi bile bağımlılığında uzaklaştırabildiysek bizim açımızdan büyük bir mutluluktur. Bu projeyi şuan Türkiye’de en iyi uygulayan şehirlerin ve üniversitelerin başında geliyoruz. Çıraklık dönemimizi atlattık önümüzdeki yıl ustalık dönemimizde çok daha güzel projeler yapacağız” ifadelerini kullandı.