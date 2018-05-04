GAÜN’den Zeytin Dalı Hareketı anısına büyük vefa

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu İdari personellerince İslahiye Yerleşkesinde kurdukları serada gemlik türü bodur 2 bin 23 adet zeytin fidanı yetiştirerek Afrin zaferi kutlandı. İslahiye Meslek Yüksekokulu personeli Şefi Hasan Aydın koordinatörlüğünde dikilen zeytin fidanları yetiştirilmesinin tüm aşamaları Yüksekokulun idari personelinin gayret ve katkıları ile gerçekleştirildi. Yetiştirilen 2 bin 23 Zeytin Fidanı İslahiye Yerleşkesine dikilerek, Afrin Zeytin Dalı Harekatı gelecek nesillere öğrenciler tarafından aktarılacak. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi H. Ahmet Deveci “Mehmetçiğimiz Afrin Zaferini kazanmasıyla gururlandık. Zeytin Dalı harekatı anısına diktiğimiz bu zeytin fidanları büyüdükçe, öğrencilerimiz ve gelecek nesillerimiz bu şerefli harekatı ve aziz şehitlerimizi unutmayacaktır. Fidanların yetiştirilmesinde emeği olan tüm idari personellerimizi kutluyor, teşekkür ediyorum, Ayrıca; tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyor şanlı gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum” dedi.