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29 Kasım 2017 12:45

GAÜN’ü ilk sırada tercih ettiler burs kazandılar

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep Üniversitesinin fakültelerine en yüksek puanla kazanan 16 öğrenciye, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan belgeleriyle hediyelerini takdim eden Rektör Prof.

GAÜN’ü ilk sırada tercih ettiler burs kazandılar

29 Kasım 2017 12:45

Dr. Ali Gür, öğrencilere okul hayatları boyunca 300 TL karşılıksız burs müjdesi verdi.


GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonunda düzenlenen hediye takdim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür öğrencilere hitap ederken, "Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizin üniversitemize tercihinde ilk sırada yer vermelerinden son derece mutlu olduk. Bu nedenle YÖK Başkanımız Yekta Özsaraç Bey’in şahsınıza gönderdiği imzalı kutlama mektubunun yanı sıra, üniversitemizin çeşitli hediyelerini de takdim ederken, sizleri bir kez daha kutluyorum. Sizden sonra gelecek olan arkadaşlarınıza, kardeşlerinizi de Gaziantep Üniversitesinin kimliğini iyi temsil ettiğinizi ve onlara da motivasyon kaynağı olarak bilgi verirseniz bizim adımıza bu da bizi ayrıca mutlu edecektir. Sizler, aynı zamanda bizim gönül elçimiz siniz. İnşallah birinci sırada gelerek üniversitemize kayıt yaptırdığınız gibi ve birincilikle de mezun olursunuz. Biz de üniversite olarak sizlere eğitim hayatınız boyunca vakfımızdan aylık 300 TL karşılıksız burs vereceğiz. Ama, bir şartımız var. Sınıfta kalma yok” dedi. Öğrencilere gönderdiği imzalı mektupta başarı dileklerini sunan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise, “Fakültenizi 1. olarak kazanıp, kayıt yaptırdınız. Bu sonuç, sizin, ailenizin ve bizim ortak sevincimizdir. Ülkemizin geleceği ve yüksek hedeflerimiz için sizleri fevkalade önemsiyoruz. Güçlü ve güvenli bir ülke konumunu hedefleyen Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde olacaktır” şeklinde görüş bildirdi.


Törende Rektör Gür tarafından, Gaziantep Üniversitesini en yüksek puanla ilk sırada tercih ederek kayıt yaptıran öğrencilere, GAÜN işlemeli tişört, kalem seti, Şu Çılgın Türkler Kitabının da aralarında bulunduğu hediyeleri verildi. Törene bazı öğrencileri aileleri de katıldı.




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