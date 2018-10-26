GAÜN'ün öğretim üyeleri AB Projesi için İspanya'da

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen “Workfor an Inclusive School Herritage: WISH” İsimli AB Projesinin üçüncü toplantısı İspanya'da gerçekleştirildi.

GAÜN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melike Özyurt, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tunç, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bilge Kuşdemir Kayıran ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Keser Özmantar tarafından yürütülen “Workfor an Inclusive School Herritage: WISH” İsimli AB projesinin üçüncü proje toplantısı İspanya'nın Manresa kentinde gerçekleştirildi.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini ve okullarda sosyal içerme kültürünün yerleşmesini desteklemek amacıyla yürütülen projenin toplantısında; Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Melike Özyurt, Dr Zehra Keser Özmantar ve Dr Bilge Kuşdemir Kayıran Slovakya, İtalya ve İspanya'dan proje toplantısına katılan öğrencilere Proje Tabanlı Öğrenme atölye çalışması düzenledi. İspanya'da toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapan çeşitli kurum ve kuruluşlarda yürütülen çalışmaları incelemek amacı ile saha ziyaretlerinin de gerçekleştirildiği proje toplantısında, zihinsel engelli bireylerin topluma ve iş hayatına kazandırılmasını hedefleyen La Fageda yoğurt üretim çiftliği ve yasa dışı yollarla İspanya'ya sığınmaya çalışan mültecilerin kurtarılması amacı ile hizmet veren Proactive Open Arms sivil toplum kuruluşu ziyaret edildi. Dr Melike Özyurt Proactive Open Arms' da İspanya'da mülteciler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sunum sonrasında, Türkiye'de eğitim, barınma, sağlık konularında Suriyeli mülteciler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Projenin Türkiye ayağında yurt dışında verilen tüm eğitimlerin ve tüm proje çalışmalarının pilot okullarla da gerçekleştirileceğini ifade eden Dr. Özyurt, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji ile Gaziantep Eğitim Fakültesi arasında proje kapsamında protokol imzalandığını ve Kasım ayı itibariyle çalışmaların başlayacağını söyledi. Dr. Özyurt ayrıca akademik çalışmaların sahada uygulanmasına imkan tanıyan bu gibi çok uluslu işbirliklerinin arttırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.