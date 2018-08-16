GAÜN’ün otomobiline ödül

TÜBİTAK tarafından uluslararası düzeyde 14.sü düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları yaklaşık bin 500 öğrenicinin katılımıyla, İzmit Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan takımların hazırladığı araçlar üç günlük teknik kontrollerin ardından yarışmaya katılma hakkı kazandı. Bu yıl ilk defa Otonom (sürücüsüz) araçlarda piste çıktı. Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu, 3 kategoriden oluşan yaklaşık 70 aracın katıldığı yarışmada elektromobile kategorisinde yarışmada yerini aldı. Dış kabuk ve kapı mekanizması aksamlarını eşsiz bir tasarımla ve kendi kulüp atölyelerinde imal eden GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu yarışmada Görsel Tasarım ödülünü aldı.

Geleceğin en önemli unsurlarından olan elektrikli araçlar üzerine bir yarışmada Görsel Tasarım ödülü elde ettikleri için mutluluk duyduklarını dile getiren ORET Mekanik Takım Lideri Ali Kurşun, “Bizim ortaya çıkardığımız ve ödül almamızı sağlayan aracın en büyük özelliği tüm mekanik aksamları ve elektronik devrelerinin kendi atölyemizde imal edilmiş olmasıdır. Uzun süren tasarım ve hesaplama sürecinin ardından çok kısıtlı bir bütçeyle ve kısa sürede böyle bir ürün ortaya çıkarmamız gerçekten bizi onurlandırdı. Tüm hızımızla önümüzdeki yarış için yeni bir tasarıma başladık. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ’e, Danışman Hocamız Prof. Dr. Eser Olğar ve GAÜN 80.Yıl Kültür Müdürlüğüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.