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12 Eylül 2017 13:50

Gazantep’in 4 mevsimi fotoğraflanacak

Gaziantep’te düzenlenecek yarışma ile kentin dört mevsim fotoğrafı çekilecek.

Gazantep’in 4 mevsimi fotoğraflanacak

12 Eylül 2017 13:50


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez "4 Mevsim Gaziantep İlkbahar-Yaz Ulusal Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek. İlkbahar-Yaz bölümü için 25 Haziran 2017’de başlayan başvurular, 15 Eylül 2017’de sona erecek. Yarışma, Türkiye’de alanında kademeli yapılacak ilk yarışma niteliği de taşıyor.


Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleşen yarışma, 2 aşamalı yapılacak. Yarışmada 4 ayrı mevsim için 2 ayrı kategori bulunuyor. Fotoğraf severleri heyecanlandıran yarışmaya katılmak isteyen herkesin Gaziantep’in tarihi ve turistlik yerlerini ilkbahar ve yaz aylarında fotoğraflayanların başvuruda bulunabileceği belirtildi.


Arşiv zenginleşecek


Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve Gaziantep’in fotoğraf arşivini zenginleştirmek amacıyla yapılacak yarışma, her yaştan fotoğraf meraklısıyla buluşacak. “4 Mevsim Gaziantep - İlkbahar-Yaz Ulusal Fotoğraf Yarışması”, 4 Mevsim Gaziantep - İlkbahar (Renkli veya Siyah-Beyaz) ve 4 Mevsim Gaziantep - Yaz (Renkli veya Siyah-Beyaz) Sayısal (Dijital) kategorisi olmak üzere iki bölümden oluşacak.


Sonuçlar 25 Eylül’de duyurulacak


Büyükşehir Belediyesi için önemli bir arşiv niteliğindeki yarışma, Türkiye’de, uzun soluklu, alanında kademeli yapılacak ilk yarışma olacak. Son başvuru tarihinin 15 Eylül 2017 Cuma günü olan yarışmada, 7 kişilik jürinin oylayacağı çalışmaların sonuçları, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü açıklanacak, dereceye giren çalışmalar ise parayla ödüllendirilecek.




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