Gazeteci-yazar Dilipak ramazanı anlattı

Dilipak, İstasyon Parkı’nda ramazan etkinlikleri kapsamında kitap ve kültür fuarında kitapseverlerle bir araya geldi.

Alanda kurulan stantta kitaplarını imzalayan Dilipak, ardından gerçekleştirdiği söyleşide ramazanın önemini anlattı.

Aile ve komşuluk ilişkilerine de değinen Dilipak’ın söyleşisine vatandaşlar ilgi gösterdi. Söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural Dilipak’a çiçek takdim etti.

Yazarlar kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor

Öte yandan kitap ve kültür etkinlikleri fuarı çerçevesinde iftardan önce ve sonra yazarlar kitapseverlerle buluşurken, söyleşiler yapılıyor ve imza günleri düzenleniyor.

Bu kapsamda Nihat Öner, Oktay Kurt, Muhammed Özkılıç, Elif Ayla ve Abdurrahman Dilipak gibi yazarlar kitapseverlerle buluşarak, kitaplarını imzaladı.

Bugün ise yazarlardan Ersan Urcan, Salih Özbey ve İbrahim Baz iftardan sonra kitaplarını imzalayacak