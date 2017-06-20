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20 Haziran 2017 12:18

Gazeteci-yazar Dilipak ramazanı anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen “Gaziantep Kitap ve Kültür Etkinlikleri” fuarında gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak söyleşi yaptı.

Gazeteci-yazar Dilipak ramazanı anlattı

20 Haziran 2017 12:18


Dilipak, İstasyon Parkı’nda ramazan etkinlikleri kapsamında kitap ve kültür fuarında kitapseverlerle bir araya geldi.


Alanda kurulan stantta kitaplarını imzalayan Dilipak, ardından gerçekleştirdiği söyleşide ramazanın önemini anlattı.


Aile ve komşuluk ilişkilerine de değinen Dilipak’ın söyleşisine vatandaşlar ilgi gösterdi. Söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural Dilipak’a çiçek takdim etti.


Yazarlar kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor


Öte yandan kitap ve kültür etkinlikleri fuarı çerçevesinde iftardan önce ve sonra yazarlar kitapseverlerle buluşurken, söyleşiler yapılıyor ve imza günleri düzenleniyor.


Bu kapsamda Nihat Öner, Oktay Kurt, Muhammed Özkılıç, Elif Ayla ve Abdurrahman Dilipak gibi yazarlar kitapseverlerle buluşarak, kitaplarını imzaladı.


Bugün ise yazarlardan Ersan Urcan, Salih Özbey ve İbrahim Baz iftardan sonra kitaplarını imzalayacak




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