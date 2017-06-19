Gazeteciler, Gaziantep’teki iftar yemeğinde buluştu

Gaziantep Gazeteciler cemiyeti tarafından düzenlenen iftar yemeğine TGF Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra Eskişehir, Mersin, Şanlıurfa, İskenderun, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Antakya, Adana Çukurova, Batman, Diyarbakır, Osmaniye, Tarsus ve Ceyhan gazeteciler cemiyet başkanları ile çok sayıda gazeteci katıldı.

özel bir handa gerçekleşen programda konuşan Karaca, Anadolu basınının birlik ve beraberlik içinde çalışması gerektiğini söyledi. Bazı medya patronlarının çalışanlarına yeterli desteği sağlamadığını belirten Karaca, ’Maalesef bazı illerde bırakın asgari ücretin üzerinde maaş almayı, asgari ücret düzeyinde dahi maaş alamayan arkadaşlarımız var. Hiç kusura bakmasınlar, bazı gazete sahipleri bu konuşmamıza tepki gösteriyorlar ama maalesef birçok arkadaşlarımızın banka kartları, gazete sahibinin muhasebesinin elinde. Bu, acı bir gerçek. Yani arkadaşlarımıza bin 400 lira maaşı dahi çok görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti başkanı İbrahim Ay ise, Gaziantep’in huzur ve kardeşlik kenti olduğunu vurgulayarak, "Burası birliğin ve beraberliğin şehri. ’Şimdi Gaziantep’e gelme zamanı’ kampanyası başladı. Bizde buna tüm gücümüzle destek veriyoruz. Güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu

İftar programı okunan ezan ve yapılan duaların ardından yemeğin yenilmesi ile devam etti.