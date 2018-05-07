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07 Mayıs 2018 17:44

Gazeteciye silahlı saldırıda bulunan 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te yerel bir gazetenin imtiyaz sahibini silahla yaraladığı ileri sürülen 3’ü azmettirici toplam 5 kişi yakalandı.

Gazeteciye silahlı saldırıda bulunan 5 şüpheli yakalandı

07 Mayıs 2018 17:44

Olaydan 10 gün sonra yakalanan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.


Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’ndeki evinden çıkan yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Mahmut Özkılıç (33), uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından geniş çaplı inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimliklerini belirleyerek, gazeteciye ateş ettiği belirlenen İ.G. ve Y.D.’yi gözaltına aldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, olayın azmettirici şüphelisi olduğu değerlendirilen S.Y. ile birlikte M.P.’yi Konya’nın Ereğli ilçesinde gözaltına aldı. Ekipler olayın bir diğer azmettirici şüphelisi S.O.M.’yi ise Şanlıurfa’da yakaladı. Şahıslar Gaziantep’e getirilirken, şüphelilerden Y.D.’nin ifadesinde belirtilen adreste 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile birlikte 8 adet dolu fişek ele geçirildi.


Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.O.M., S.Y., Y.D. ve İ.G. tutuklanırken, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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