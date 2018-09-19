Gazi kentte Gaziler Günü kutlanıyor

Gaziantep'te 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gaziantep'te 19 Eylül Gaziler Günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep 5. Zırhlı Tugay komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan tören, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarla devam etti.

Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay komutanı Şefik Atak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan askeri erkan, Gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem günün anlamını ifade eden konuşmasında, 19 Eylül'ün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar gazilerin kahramanlık ve şeref günü olduğunu belirterek, gaziler gününü kutladı.