Ş, 1,5 yıl içerisinde Gaziantep’in tarihini, kültürünü ve coğrafyasını anlatan 17 kitap çıkardı.

Ş Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Yakar, Gazi Kültür A.Ş’nin Gaziantep’in kültürel, coğrafi ve sanatsal güzelliklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için organizasyonlar, yayımcılık faaliyetleri, açık alan reklamcılığı, ulusal ve uluslararası panel, sempozyum ve festivaller gibi geniş bir yelpazede etkinlikler gerçekleştirdiğini bildirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında kurulan Gazi Kültür A.Ş’nin şehrin tanıtımındaki misyonuna değinen Prof. Dr. Yakar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in girişimleriyle Gazi Kültür A.Ş, kuruldu. Gaziantep’in geçmişiyle bugünü arasında köprü kuruyoruz, kentin tarihi, kültürü ve folkloru alanında araştırmalar yapıyoruz. Kitaplar yayımlıyoruz, sempozyumlar düzenliyoruz, şehrin özündeki zenginlikleri gün yüzüne çıkartarak, mevcut değerlerine daha fazla değer katmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep’in, bir anda Gaziantep olmadığını belirten Yakar, "Biz bu şehirden bahsederken 5 medeniyetten, 20’nin üzerinde milletin buradan geçtiğinden, tarihi İpekyolu’ndan bahsediyoruz. Gaziantep’in geçmişinden aldığı bu birikimi nasıl elde ettiğini, günümüze nasıl yansıması olduğunu araştırıyoruz. Bu manada, 1,5 yıl içerisinde 17 kitap yayımladık. Bunun yanı sıra değerler eğitimi kapsamında 9 çocuk dergisi çıkarttık, her ay bir konuyu işleyerek çocuklarımıza manevi değerlerimizi anlatıyoruz. Rumkale, Yesemek ve Karkamış gibi tarihi mekanları tanıtıcı filmlerimiz oldu. Zeugma’yla ilgili Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca dilinde yayınlar yaptık" ifadelerini kullandı.

Yayımlanan kitaplar hakkında da bilgi veren Yakar, "Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl bir temayla çıkar, bu temayı yıl boyu işler. Cumhurbaşkanlığın himayesinde bu yıl ki tema, ‘Hayır Sahibi Kadınlar’ oldu. 2017 yılında kitap çalışmaları kapsamında, Ayıntap’ta Osmanlı dönemindeki hayır sahibi kadınlar adında bir kitap çıkardık, 2018 Mart ayına yetiştirdik, bu çalışma Türkiye’de bir ilk. Bu kitap, Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına kadar gitti. Bunun dışında, Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu, Bir Başka Gaziantep, Gaziantep Mutfağı Şiveydiz, Antep Savunmasının İlk Kıvılcımı Şehit Kamil, UNESCO Yaratıcı Şehir Mutfağı’ndan Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri, Antep Savunması Manzumeler-Fotoğraflar, Osmanlı Döneminde Ayntâb’da Sâlihât-ı Nisvan (Hayır Sahibi Kadınlar), Gaziantep Müzeleri, Gaziantep’te Suyun Öyküsü, Gaziantep’te Dini Hayat Gaziantep, Zuhurat, Halit Ziya Biçer Objektif ve Arşivinden Seyr-i Antep Gaziantep, Fırat’ın İncisi Rumkale ve Gaziantep Gazoz ve Meşrubat Tarihi adlı kitap bastık. Bu çalışmalarla kentin tarihine ışık tuttuk" diye konuştu.