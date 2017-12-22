Gazi torunları ecdadın izinde yürüyor

Her yıl düzenlediği etkinliklerle 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşku ve gurur ile kutlayan Şahinbey Belediyesi tarafından 23 Aralık 2017’de ‘Ecdadın İzinde Yürüyüşü’ düzenleyecek. Milli Mücadele Müzesi yanında bulunan Şehitlik Parkı’nda saat 13:00’te başlayacak yürüyüş, Şehitler Caddesi ve Gaziler Caddesi istikametinde devam ederek Balıklı Parkı’nda son bulacak. Yürüyüşe katılanlara, Şahinbey Belediyesi Mehter Takımı da eşlik edecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ‘Ecdadın İzinde Yürüyüşü ’ne tüm Gazianteplileri beklediklerini belirterek, “Kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizde, Gazi şehrimizin destansı mücadelesi büyük önem taşımaktadır. Ecdadın tank ve toplara karşı imkansızlıklar içerisinde verdiği mücadele sayesinde bugünlere geldik. Bizlerde o ecdadın torunları olarak vefa gösterip, 23 Aralık Cumartesi günü bazı etkinlikler düzenleyeceğiz. Sabah Kırkayak Parkı’nda çelenk koyma töreni ile başlayacak olan programımız, Kahraman Şahinbey’i anma töreni ile devam ettikten sonra bir başka kahramanımız Karayılan’ı mezarı başında anacağız. Ardından Milli Mücadele Müzesi yanında bulunan Şehitler Parkı’ndan başlayarak, Balıklı Parkı’na kadar ‘Ecdadın İzinde Yürüyüşü’ düzenleyeceğiz. Düzenlenecek olan yürüyüşe tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.