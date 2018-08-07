Gazi torunları şehitlerle buluşuyor

yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesi kapsamında Çanakkale şehitliklerini ziyaret edecek olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale’deki şehitlikleri ziyaret edecek olan vatandaşların bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale ziyaretleriyle milli şuura sahip bir toplum oluşturmak istediklerini ifade etti.

“77 Bin kişiyi ecdadıyla buluşturduk”

Programda açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, “Yeni neslin milli şuur içerisinde yetişmesi gerekiyor. Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı’nda başlattığımız, Çanakkale ziyaretlerimizin üçüncü yılını dolduruyoruz. Şu ana kadar çoğunluğu öğrenci olmak kaydıyla 77 bin kişiyi Çanakkale’ye götürdük. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı uçakla Çanakkale’ye götürerek ecdatla buluşturduk. Çanakkale bizim için çok önemli çünkü orada vatan savunması için şehit olmuş 253 bin vatan evladı var. Orada Gaziantepli şehitlerimiz de var. Birçok Gazianteplinin dedesi orada yatıyor. Oraya gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki sadece Gaziantep’ten değil dünyanın dört bir yanından hatta Suriye’den, Filistin’den ve Balkanlar’dan gelip milli mücadelemize destek vererek şehadete yürüyen kardeşlerimiz var. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diyor. Hakikaten de orada toprak halen kıpkırmızı. Yağmur yağdığında halen şehitlerimizin kemikleri toprak yüzeyine çıkıyor. Öğrencilerimiz için katıldığım bilgilendirme toplantılarında oraya giderken abdestli gitmelerini istiyorum ve oradaki manevi havayı solumalarını istiyorum. Çünkü bir şehidin şefaatine nail olsak, ahiretimiz kurtulur. Çünkü her şehidin en az 70 kişiye şefaat etme hakkı vardır. Orada yedi düvele karşı ortaya konmuş bir mücadele var. Bu projeyi yapma sebebimiz gençlerimizin, bu vatan topraklarının nasıl mücadeleler verilerek kazanıldığını göstermek. O zamanda 15 yaşında İstanbul’da okuyan öğrenciler okullarını bırakarak vatan savunmasına koşmuş ve birçoğu da orada şehit olmuştur. Yeni yetişen gençlerimizi de bu milli ruh içerisinde yetiştirmek temel gayemizdir” dedi.