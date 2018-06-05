Gaziantep 10’uncu uluslararası turizm forumuna katıldı

Dünya’nın farklı ülkelerinden 22 kardeş şehirle, başta ekonomik, turizm, sanat ve sosyal alanlarda karşılıklı deneyimlerini paylaşarak birçok faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde, Dünya’nın 15 farklı ülkesinden temsilcilerin katıldığı 10’uncu Uluslararası Turizm Forumu’nda da yerini aldı.

Düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Kharkiv Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Igor Terekhov, Gaziantep’e ayrı bir parantez açarak, Gaziantep’in eşsiz lezzetlerinin forum süresince ikram edileceğini ve bu lezzetlerin mutlaka yerinde de denenmesi gerektiğini belirtip herkesin mutlaka Gaziantep’i görmesi gerektiğini söyledi. Başkan Vekili, Gaziantep’te mozaik sanatına ilginin de her geçen yıl katlanarak arttığını katılımcılarla paylaştı.

Organizasyon boyunca Gaziantep yöresel yiyecekler bölümü ve stantları, yerli yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oluşturulan mozaik köşesini çok beğenen misafirler, mozaik sanatı hakkında bilgi aldı. Forumun konferans bölümünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcilerinin gerçekleştirdiği “UNESCO ve Gaziantep” konulu sunum, katılımcılar tarafından dikkatle izlendi.

Gastronomi dalında UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilen Gaziantep’i ve yemek kültürünü öğrenen temsilciler, sunumun ardından Kharkiv’de yapılan ve kendilerine ikram edilen yöresel taze katmerleri çok beğendi.

Forumun sonunda Gaziantep heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Başkan Vekili Terekhov’a Çingene Kızı Motifli yöresel bir hediye takdim etti.