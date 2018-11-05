Gaziantep Ahmet Güneştekin'i ağırladı

Dünya'nın en ünlü sanatçıları arasında yer alan ve yaptığı eserleriyle uluslararası sanat camiasının uzun süre adından söz ettiren Ahmet Güneştekin Gaziantep Yesemek Rotary Kulübün ev sahipliğini yaptığı İlham Veren Buluşmalar gecesinde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu. Yaşamından kesitleri anlattığı söyleşisinde Güneştekin genç sanatçı adaylarına da önemli mesajlar verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür Merkezi dünyanın en ünlü sanatçıları arasında yer alan ve eserleriyle dünya kamuoyunda ses getiren ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'i ağırladı. Gaziantepli sanatseverlerin akın ettiği gece Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü tarafından organize edildi. İlham Veren Buluşmalar gecesine yoğun ilgi gözlenirken gecenin açılış konuşmasında Yesemek Rotary Kulüp Başkanı Dinçer Uğurluer, "Yaşadığımız şu hız çağında, hiçbir şeye tam yetişemediğimiz koşuşturmaların içerisinde biraz durabilmek, anı yaşayabilmek için ihtiyacımız olan ilhamı, sanatı hayatımıza daha fazla sokarak alabileceğimizi düşünüyorum. Bir sanatsever olarak satın aldığım tabloların yanında aynı zamanda arkeolojik eser koleksiyoneri olan ben, 2000 yıllık bir yüzüğü elime alıp, onun sanatına, üzerindeki simgeye, ya da üzerine işlenen sahnenin anlattığı mitolojik hikâyeye daldığımda zamanın nasıl durduğunu, bir Roma lejyoner yüzüğü ise onu yapan sanatçının gözüyle mercekten eserine bakarken, ya da sahibinin onu hangi savaşlarda nerelerde hangi şartlarda parmağında taşıdığını düşünüp tasavvur ederken oluşan bilinç ve his şu anki zamanda sizi besleyen şey haline geliyor. Bunu bizzat deneyimlemiş ve her seferinde bunun keyfini çıkartan biri olarak içtenlikle anı yaşayıp zamanı yavaşlatmak için sanatı hayatımızın önemli bir parçası haline getirmemizin gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Gaziantep'te olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin Kulüp Başkanı Dinçer Uğurluer ile karşılıklı olarak gerçekleştirdiği söyleşide yaşamından kesitler anlatarak sanat dünyasına nasıl girdiğini ve başarıya giden yolda karşılaştığı güçlükleri gözler önüne serdi. Gaziantep'in önemli bir şehir olduğunu da ifade eden Güneştekin “Gaziantep çok önemli bir şehir. Dünyanın en önemli mozaiklerinin bulunduğu, gastronominin, tarihin ve kültürün olduğu bir şehir. Çok şanslı bir şehir, oturmuş bir şehir. Farklı kuşaklardan günümüze kadar gelen ve büyüyerek devam eden bir kültür kuşağı var. Çok sevdiğim, iyi dostluklar oluşturduğum, her gelişimde heyecanlandığım, her gelişimde yeni keşfediyormuşum gibi heyecan hissettiğim bir şehir. Gaziantep şu anda iyi tanıtılıyor. Özellikle Zeugma Mozaik Müzesinin uluslararası tanınırlığının artması, şehre birçok şey katar. Bu tanıtım çalışmaları şehrin diğer farklı kültürlerinin de tanıtılmasını sağlayacaktır. Uluslararası turizme daha açık olmanızı sağlayacaktır. Şehre gelen insanların diğer alanlara girmesi, el sanatlarıyla buluşmasını sağlayacaktır. Bir anlamda aslında bir şehrin içerisinde ki bir yapı, tarihsel, kültürel bir yapı şehrin bütün tanıtımını hızlandırır ve zenginleştirir. Bu acıdan Gaziantep'in önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. İleri yıllarda hak ettiği yerlere gelecektir” dedi.

Talep gelirse Gaziantep'te de eserler yaparım

Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi halinde Gaziantep'te de çalışma yürüteceğini de ifade etti. Gaziantep'te ne gibi çalışmalar yapmak istersiniz sorusunu ise Ahmet Güneştekin şöyle yanıtladı “Gaziantep'in o kadar çok zenginliği var ki bir şeyle buluşturmak zordur. Bir şehri iyi okumak, iyi anlamak lazım. Bir şehri okumadan anlamadan hemen sembolik bir çalışmayla eser yapmak yanlış olur. Gaziantep'i iyi anlamak iyi okumak lazım. Şehri biraz çalışmak lazım. Gaziantep denince aklıma birçok şey geliyor. Bir sanatçı için sadece bir şeyin akla gelmesi sıkıntı olur. Benim şu an aklıma Gaziantep denince birçok şey geliyor. Gaziantep'in bu konuda çok büyük şansı var. Talep gelmesi halinde Gaziantep için de eserler çalışabilirim” dedi.

Gençlere altın öğütler

Söyleşisine katılan sanatçı adayı gençlere de önemli öğütler veren Güneştekin başarıya giden yolda asla pes etmemeleri gerektiğini, iyi insan, dürüst ve çalışkan birer insan olmalarını, çok okumalarını ve birçok konuda bilgi sahibi olmalarını istedi. Söyleşinin sonunda Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü Başkanı Dinçer Uğurluer ve eşi Ceren Uğurluer sanatçı Ahmet Güneştekin'e günün anısına çeşitli hediyeler vererek teşekkür ettiler.