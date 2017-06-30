Gaziantep Ak Parti İl Meclis toplantısından 15 Temmuz kararı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz’un yıl dönümü ile ilgili kararlar alındı. Toplantıda AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, İl ve İlçe yöneticileri hazır bulundu. 15 temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara çıkma kararının alındığı toplantıda birlik beraberlik mesajı verildi. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan meclis toplantısı, Gaziantep Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’nin konuşmalarıyla devam etti.

"15 Temmuzda sokaklarda olacağız"

Özkeçeci 15 Temmuz’un yıl dönümünde sokaklarda olacaklarını belirterek, “Bu vatana, bu bayrağa göz dikenler o gece 250 insanımızı şehit etti. Bilinsin ki Bizler 15 Temmuz gecesi yine meydanlarda olacağız. Şimdiden hazırlıklı olalım. Unutmayacağız unutturmayacağız“ diye konuştu.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yüksel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve çok sayıda partili katıldı.

toplantıdan 15 Temmuzda sokaklara inme kararı alındı.