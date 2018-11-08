Gaziantep Basketbol takımı GAÜN'lü öğrencilerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) konferans salonunda Gaziantep Basketbol takımı işbirliği ile “Basketbol ve Gençlik" konulu panel gerçekleşti.

Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sporcularımızla öğrencilerimizin buluşmasını çok önemli bulduğunu ve bazı şeyleri okuyarak değil, yaşayarak öğrenildiğinin altını çizdi. Gür, konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek, “Mezun olduktan sonra bazılarınız eğitmen bazılarınız antrenör, bazılarınız sporcu olacak. Antrenörle, koçlarla ve sporcularla bir arada bulunarak kendi gelecekleriniz de şekillendirmiş oluyorsunuz. Bu panele aynı zamanda bir kariyer toplantısı diyebiliriz” dedi.

Gaziantep Üniversitesi olarak sadece bilime değil aynı zamanda topluma dokunan, toplum yararında projeler üreten nadir üniversitelerin başında geldiklerini vurgulayan Gür, “Kurumsal olarak zorunlu ders kapsamında toplumsal duyarlılık dersi veren tek üniversiteyiz. Gaziantep, dinamik ve genç bir nüfusa sahip. Biz bu gençleri sadece eğitmekle değil aynı zamanda enerjilerini dinamikle doğru bir şekilde yönlendiremezsek ilerde ya bağımlı olurlar ya da birbirlerine şiddet uygulayan toplumun zararlıları haline gelirler. O yüzden sportif faaliyetleri hem sosyal belediyecilik anlamında hem devlet politikası anlamında hem de eğitim politikası anlamında destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep'te basketbolu yaşatmak istiyoruz”

Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken, dünyada ve Türkiye'de sporun çeşitli dalları olduğunu ama uzun yıllardır Türkiye'de sporun sadece futbol olarak algılandığını dile getirdi. Köken, “Çocuğunuzla, eşinizle gidemediğiniz spor, spor değildir. Seyirci olarak bebek pusetinde aile basketbol maçını seyretmeye geliyorsa iş büyümüş, iş oturuyor demektir. Bizim basketbolu yaşatma sebebimiz nedir, Gaziantep'te bununla ilgili niye uğraşıyoruz, liselere inmek için, sokaklarda basketbolu yayalım diye uğraşıyoruz” diyerek sağlıklı bir gelecek için spor yapılması gerektiğini belirterek, Gaziantep Basketbol Kulübü basketbolcuları ile Gaziantep Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gaziantep basketboluna destek vermek ve Gaziantep'te bir taraftar kültürü oluşturmak amacıyla paneli düzenlediklerini ifade eden GAÜN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer, “Burada Türkiye'deki taraftar kültürünün de biraz irdelenmesi gerekiyor. Yaşadığımız şehrin takımını tutup ve desteklememiz gerekir. Bugün NBA maçlarını izlediğimizde genç ve orta yaşlı erkek ağırlıklı Türkiye'deki tribünlerinin aksine her yaştan kadın, erkek ve çocuk tribünde maç seyretmeye gidebilir. Şovun, sanatın, kültürün, görselliğin çok üst plana çıktığı maçlar izliyoruz. Taraftar herkes eğleniyor. Herkes mutlu bir şekilde maç sonunda stattan ayrılıyor. Çoğu Amerikan liginin tribününde kadın erkek oranı ortalama yüzde 60'a 40'tır ki dünya ortalamasının çok üzerinde bir kadın taraftar demek bu. Üstelik birçok stadyumda, taraftar tribünü diye bir uygulama da yoktur. Rakip takımların taraftarları karışık oturur. Gaziantep'te yapmamız gereken de bu seyirci profilini değiştirmektir” ifadelerine yer verdi.

Programın açılış konuşmalarından sonra GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) ile Gaziantep Basketbol Takımı arasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile Gaziantep Basketbol Kulüp Başkanı Deniz Köken tarafından “Toplumsal Duyarlılık Projeleri İş Birliği” protokolü imzalandı. İmza törenin ardından Moderatörlüğünü BESYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Tekin'nin yaptığı panele Gaziantep Basketbol takımından takım Kaptanı Can Uğur Üğüt, Tonye Jekirive Sarunas Vasilauskas, Takım Koçu Baş Antrenörü Nenad Markovıc ve Genel Menajer Buray Dai panelist olarak katıldı.

Soru-cevap şeklinde geçen panelin ardından katılımcılara GAÜN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer tarafından günün anısına hediye takdim edildi.