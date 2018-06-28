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28 Haziran 2018 19:14

Gaziantep Basketbol transferde ilk imzayı attırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol transfer çalışmalarına başlayarak Sarunas Vasiliauskas’ı kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol transferde ilk imzayı attırdı

28 Haziran 2018 19:14


Geçtiğimiz sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve son hafta lige tutunan kırmızı-siyahlılar, ilk transferini yaptı. Gaziantep Basketbol geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Sarunas Vasiliauskas’la bir sezonluk anlaşma sağladı.


Geçen sezon Trabzonsor’da oynayan ve performansıyla dikkat çeken Sarunas, forma giydiği 26 maçta 14.6 sayı, 2.6 ribuand ve 6.3 asistle oynayarak 2017-2018 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Ligi’ni asist kralı olarak tamamlamıştı.


Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Basketbol’un geçen sezon yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamamak için önemli transfer hamleleri yapması bekleniyor.




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