Gaziantep Basketbol transfere devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Delroy James’in bir yıllık anlaşma ile transfer edildiği duyuruldu.

Daha önce Türkiye’de Best Balıkesir forması da giyen James’in, burada süre aldığı 16 maçta 15,8 sayı, 4,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. Gaziantep Basketbol’dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız 1987 doğumlu, 2.03 boyundaki Amerikalı oyuncu Delroy James ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Geçtiğimiz sezon Fiba Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Yunanistan’ın güçlü ekiplerinden AEK’da forma giyen Delroy James Şampiyonlar Ligi ve Yunanistan liginde toplam 47 maç oynamış 7,7 sayı, 3.0 ribaund ve 1.6 asist istatistiklerine ulaşmıştır. Yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.